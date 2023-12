Esta será la inversión milmillonaria del Gobierno en Cataluña para superar los 22.000 Mossos en 2030

El Gobierno y la Generalitat han acordado financiar con 1.600 millones de euros el despliegue del cuerpo de los Mossos d'Esquadra hasta 2030, ha explicado la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, en declaraciones a los medios este miércoles.

La dirigente catalana ha mostrado su satisfacción porque "finalmente" se ha blindado este acuerdo para asegurar la financiación, que permitirá aumentar en 3.000 agentes el cuerpo, hasta los 22.006 efectivos en 2030.

Además, la consellera ha recordado que es una cuestión que estaba pendiente desde 2006, cuando la Junta de Seguridad proyectó el incremento de agentes, pero que "no había ido de la mano de un blindaje en lo que refiere a la financiación".

Ha asegurado que de esta forma "empiezan a tangibilizarse los acuerdos de investidura" alcanzados entre el PSOE y ERC, que ha dicho que se centraron en mejorar la financiación de Cataluña. En este sentido, ha asegurado que en las próximas semanas y meses se trabajará "intensamente para hacer realidad" el resto de acuerdos alcanzados.

Reunión Sánchez-Aragonès

La decisión se ha anunciado en la previa de la reunión entre administraciones de esta semana. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, abordará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestiones como el traspaso de Rodalies, la mejora del sistema de financiación y defenderá también "la independencia".

Así lo ha explicado este miércoles en la sesión de control en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta del líder de Cs, Carlos Carrizosa, el día antes de que Aragonès se reúna con Sánchez en el Palau de la Generalitat.

"Defenderé la independencia de Catalunya ante Pedro Sánchez y ante todo el mundo, porque es mi planteamiento y no lo hago a oscuras, no me escondo de ello. Soy muy claro al respecto", informa Europa Press.