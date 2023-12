Qué es la envidia preventiva que provoca la compra compulsiva de Lotería de Navidad

La época de Navidad es sinónimo de gastos debido a las comidas, cenas, los viajes y las compras navideñas. A pesar de la temida cuesta de enero que viene automáticamente después, las personas no se privan de algunas compras que no están tan justificadas si se hacen de manera compulsiva, como puede ser en Lotería de Navidad.

Expertos de Top Doctors, aseguran que la lotería se ha ido convirtiendo en uno de los gastos navideños más importantes dentro de las familias. Ellos explican que "comprar décimos de lotería nos hace sentir bien y nos envuelve en ilusión, esperanza y alegría colectiva".

Pero estos no son los únicos factores que afectan en la compra de lotería, "la envidia preventiva y la demostración de superioridad" son motivos también importantes. Hay procesos psicológicos complejos que están detrás de cada apuesta como las emociones, las motivaciones o las actitudes.

Tipos de perfiles de jugador de azar

Marisol Rodríguez Gutiérrez, psicoterapeuta y miembro de Top Doctors, hace un repaso de los perfiles de jugador de azar. Uno de ellos es el 'explorador y aventurero', la persona a la que le gusta arriesgar una gran cantidad de dinero pero que no se deja llevar por supersticiones ni lógica. "No tiene límites para jugar y no teme apostar", señala.

Está el 'competitivo' que solo juega para ganar. "Para este perfil de jugador, no obtener el resultado que deseaba supone un importante desasosiego", asegura. Otro perfil es el 'estratega', quién no cree en el azar y juega buscando combinaciones numéricas y usando la razón. El 'supersticioso' cree que puede controlar los sucesos aleatorios. "Los supersticiosos recurren a amuletos, apuestan un día en particular, juegan siempre los mismos números etc".

Cómo motiva la envidia preventiva a comprar Lotería de Navidad

Otro jugador es el 'amigo' que disfruta del juego y busca la experiencia con la familia y amigos. Pero puede sentir envidia preventiva y a la hora de jugar a la lotería tiene el pensamiento de "y si toca a los demás" y juega a la Lotería de Navidad por miedo a quedarse fuera del reparto.

Este perfil de jugador se motiva por la envidia preventiva: "Cómo voy a comprar solo un décimo... y si toca la lotería en el bar donde desayuno todos los días... y si sale el número que jugué el año pasado... Son algunos de los pensamientos que prácticamente todo el mundo se ha planteado alguna vez a la hora de comprar lotería de Navidad", apunta la psicóloga clínica Silvia García Graullera, también de Top Doctors.

Por último, los expertos señalan que "es importante no confundir la ilusión con intuición o premonición, ni depositar en la posibilidad de que nos toque la lotería la solución a todos nuestros problemas y la motivación de nuestra vida, porque si no aparecerán sentimientos de frustración, arrepentimiento e incluso ansiedad por no haber resultado premiados".