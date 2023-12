¿Quién tiene el número 00000 de la Lotería de Navidad 2023? La verdad sobre el 'número del rey'

Existen muchos números harto peculiares en la Lotería de Navidad. A menudo son considerados como números 'feos' y poca gente los compra, pero en otras ocasiones su excepcionalidad hace que, incluso, les rodeen leyendas urbanas.

Es el caso del 00000, el primer número de los 100.000 que entran en el bombo del Teatro Real. Este número ha recibido el apelativo de 'Número del Rey' porque una leyenda urbana dice que Loterías y Apuestas del Estado se lo regala todos los años al monarca en señal de respeto y deferencia.

Aunque esta leyenda urbana ha tenido cierto recorrido, lo cierto es que se trata de un bulo. Loterías no regala el 00000 al rey, ni ningún número a nadie. La institución, en declaraciones al diario ABC, ha asegurado en varias ocasiones que "es un rumor sin fundamento" y que "institucionalmente no se regala ningún décimo".

Que el 00000 no se regale al rey no significa que no exista: se puede comprar este número y participar en el sorteo del próximo 22 de diciembre. De hecho, se puede comprar en varias administraciones:

Plaza de San Juan de Dios, 8, Cádiz (Cádiz)

República Argentina, 11, Logroño (La Rioja)

General Vives, 73, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Plaza Puxmarina, 3, Murcia (Murcia)

Maestro Guillém, 5, Manises (Valencia)