Qué pasa con el 25 de diciembre y 1 de enero: estas son las comunidades donde es festivo

Estamos en la recta final del año, por lo que se acercan las festividades navideñas que, como cada año, dejan algunos festivos registrados en los calendarios laborales de todas las comunidades autónomas.

Concretamente, durante la época de Navidad, se celebran dos festivos a nivel nacional: el 25 de diciembre y el 1 de enero, que son el Día de la Natividad del Señor y el Día de Año Nuevo.

¿Dónde es festivo el 25 de diciembre y el 1 de enero?

Ambos festivos, uno perteneciente al calendario laboral de 2023 y otro al de 2024, son días no laborales a nivel nacional, no sustituibles, lo que quiere decir que las diferentes comunidades autónomas no pueden ejercer el derecho a cambio de fecha.

De este modo, tanto el festivo del 25 de diciembre de 2023 como la fiesta del 1 de enero de 2024 se aplican a todas las comunidades autónomas, sin excepción, de tal modo que ambos días, que caen en lunes, será festivo en todo España.

De hecho, estos dos constituyen el último y el primer festivo del año en España, de tal modo que ya se puede consultar el calendario laboral completo de 2024, aprobado oficialmente en el BOE, con todos los festivos y puentes del nuevo año.