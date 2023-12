Qué probabilidad tienes de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad 2023

La esperanza es lo último que se pierde, dice el refranero, y una muestra de ello es la cantidad de personas que todos los años participan en el sorteo de la Lotería de Navidad comprando un décimo y esperando que les toque el 'Gordo', es decir, el primer premio.

No es para menos: este primer premio es de 400.000 euros el décimo (y cuatro millones de euros la serie). A pesar de que Hacienda se queda con un porcentaje de esta cifra, merece la pena: en caso de ser agraciados con este primer premio recibiremos una buena cantidad que nos permitirá hacer frente a gastos, darnos un capricho, hacer alguna inversión...

Propósitos, en todo caso, que de momento no son más que sueños. De hecho, y como no podía ser de otra forma, tener la suerte de comprar el décimo agraciado con el 'Gordo' es francamente complicado. Seguro que en alguna ocasión muchos ciudadanos lo han pensado: ¿cuántas opciones tengo de que me toque el 'Gordo'?

Qué probabilidades tienes de que te toque el 'Gordo'

La pregunta a esta respuesta no es tan complicada. De acuerdo con la información que proporciona Loterías y Apuestas del Estado en el dossier del sorteo de Navidad de 2023, en el bombo grande (el de los números) entran un total de 100.000 números: todos los que van desde el 00000 hasta el 99.999.

Por lo tanto, las cuentas son sencillas: si compramos un décimo existe una opción entre 100.000 de que sea el nuestro el agraciado con el 'Gordo'. O lo que es lo mismo, una probabilidad del 0,00001%.

La única forma de mejorar las opciones de conseguir el 'Gordo' es comprar más décimos, pero el ciudadano no debe llevarse a engaño: por cada nuevo décimo aumentaremos en un 0,00001% las probabilidades de conseguirlo.

Es decir, que por cada 20 euros (el precio de un décimo) conseguiremos un 0,00001% extra de opciones de conseguir el 'Gordo'. Por lo tanto, sigue tratándose de una misión casi imposible. Pero, como decíamos antes, la esperanza es lo último que se pierde.