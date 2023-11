Qué pasa si me encuentro un décimo de la lotería de Navidad: el motivo por el que deberías devolverlo

Todos los años, con la celebración del sorteo de la lotería de Navidad 2023, uno de los juegos que más participación consigue a lo largo del año, se dan casos de personas que han perdido los décimos que han adquirido, unos boletos que pueden encontrar otras personas posteriormente.

En el caso de encontrar un décimo de la lotería de Navidad que no nos corresponde y que no se ha adquirido por las vías de venta oficiales, la máxima recomendación es devolverlo, ya no solo por una cuestión ética, sino por un motivo legal.

¿Qué hacer si me encuentro un décimo de la lotería de Navidad?

Lo más habitual es que, cuando se encuentra un décimo de lotería de Navidad o de cualquier otro sorteo que ha sido extraviado por la persona que lo ha comprado, lo más habitual es que no se conozca la identidad del verdadero dueño. Así, si se sabe quién es el dueño, habrá que devólverselo y, si no, se puede llevar a una dependencia de la Guardia Civil, Policía Nacional o juzgado de guardia para procesar un acuso de recibo.

¿El motivo? La apropiación indebida regulada en el Código Penal. Concretamente, en el artículo 254 de la ley se puede leer que será castigada la persona que "se apropiare de una cosa mueble ajena con una pena de multa de tres a seis meses". El artículo matiza, indicando que, "si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses".

De igual forma, si el décimo resulta premiado, también se considera delito cobrar un premio que no corresponde. De hecho, hay casos en los que el verdadero dueño ha conseguido demostrar que el décimo es suyo y, por tanto, la persona que se lo encontró y lo cobró tuvo que pagar los gastos judiciales y devolver el premio, así como los intereses generados durante el tiempo transcurrido.

Además, habrá que tener en cuenta que, en caso de que el dueño del décimo denuncie su pérdida o robo debidamente e informa a Loterías y Apuestas del Estado, la entidad paralizará el cobro del premio, por lo que la persona que lo haya encontrado no podrá beneficiarse de este en caso de estar premiado.