La semana que viene el futuro de Internet se debate en BDZ: Web3 & Blockchain Zaragoza 2023

BDZ 2023 ya está aquí. El principal evento Blockchain y Web3 en español, que se celebra el 28 y 29 de noviembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza reunirá a más de 1.500 asistentes, 230 empresas y 200 ponentes y expertos para exponer y debatir sobre el futuro de Internet y la llegada de la Web3.

El evento se enfoca en negocio y la aplicación global de la tecnología Blockchain y la Web3 y contará con tres escenarios que actuarán en paralelo, donde se llevarán a cabo charlas y ponencias de expertos en Web3 y empresas nacionales e internacionales que expondrán las novedades, aplicaciones y proyectos más relevantes. Además, habrá una zona expositiva de para conocer y conectar con las empresas del sector, experiencias inmersivas de realidad extendida, NFTs, y mucho más. También habrá oportunidades de networking con ponentes, empresas y asistentes, así como diferentes eventos de networking dentro del evento, como la happy hour y la fiesta oficial BDZ en el corazón de Zaragoza. Por último, habrá un concurso para las startups Web3 del panorama nacional donde contaremos con algunos de los Venture Capital y Business Angels más reconocidos a nivel mundial.

El congreso abordará los cambios y las oportunidades de negocio globales que implican las tecnologías de la Web3: Blockchain, Crypto Activos, NFTs y Metaverso, en sectores clave como el financiero, retail, moda, gaming, eSports, arte, entretenimiento, industria y el inmobiliario. Del sector financiero y corporates participan ponentes de compañías como?Banco Santander, BBVA, ING, VISA, Mastercard,?Bank of New York Mellon, Grant Thornorn, KPMG, EY, CNMV, World Economic Forum,?etc;? de otros sectores, empresas como?Estrella Galicia, LaLiga, Iberia, Telefónica, Vodafone, Mango, FNAC, Mediapro, SGAE, Lanzadera, Asus,??etc…, y del sector blockchain y Web3 compañías como?BitBase, Dextools, Coinbase, Binance, Polygon, Animoca Brands, Bit2me, Metamask, Polkadot, IOTA, Audius, dYdX, 1inch,?entre otras. (Ver ponentes y empresas confirmadas).

Para facilitar el acceso al evento con una mayor flexibilidad, la organización ha lanzado tres tipos de entrada: business, estándar y online. Cada una de estas opciones ha sido diseñada para adaptarse a los diferentes intereses en cuanto a presencia, negocio y networking de los asistentes.

Estar presente en BDZ 2023 significa formar parte de una experiencia única, donde se podrán establecer relaciones estratégicas, aprender de expertos y descubrir las últimas innovaciones en Blockchain y Web3.

Para obtener más información sobre BDZ 2023, la agenda y actividades del congreso, los patrocinadores, partners, , ponentes y los diferentes tipos de entrada disponibles, visita el sitio web oficial.