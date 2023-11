La Policía vincula ya al PSOE con "el acuerdo, planificación y comisión" de un fraude electoral en Jaén

La Policía Nacional ha elevado al juzgado sus sospechas sobre la actuación del candidato del PSOE en Jaén, Julio Millán, durante las horas previas a la elaboración y difusión de imágenes manipuladas con las que una denuncia presentada por altos cargos socialistas intentó inculpar al PP en un caso de compra de votos en la jornada de reflexión de las pasadas elecciones municipales del 28M. Los agentes llaman la atención sobre varios aspectos del comportamiento del candidato: "Tratando de reconstruir una cronología en cuanto a la planificación, acuerdo para cometer el delito y comisión, esta instrucción llega a la conclusión de que D. (el principal implicado) mantiene una estrecha relación" con Julio Milán", se puede leer en la diligencia de conclusiones que consta en el procedimiento, donde se traslada al juez que hay acciones de Millán en las horas previas al hecho investigado "extrañas " y que "no parecen coherentes". Los agentes concluyen además que el móvil del montaje era "influir" en las elecciones.

El primer momento que señalan los agentes de la Brigada de Investigación se produce a las 23:35:33 horas del 26 de mayo pasado, último día de la campaña electoral. El principal encausado y uno de los dos detenidos en este asunto, D., habla con Julio de un intento de compra de votos por parte del PP. "Una pena que no haya salido", dice Julio. "Esto indica que D. y Julio están hablando de un asunto que ambos conocen anteriormente al intercambio de mensajes. Es decir, ya en la noche del día 26 ambos hablan de un asunto que no ha salido a la luz pública", señalan los agentes.

Más aún, según la reconstrucción de los hechos que hace la Policía, están hablando de un asunto que a las 23:35:33 del día 26 ni siquiera existe, pues la manipulación y la creación de los pantallazos con los que se intentó implicar al PP no se produjo hasta 18 horas después.

Llamada "importante"

Los agentes consideran "importante" que a las 15:27:27 del día siguiente, es decir menos de tres horas antes de que el montaje fuera realizado, Julio hablase por teléfono con D. durante un minuto y 17 segundos y a continuación le enviase el contacto de uno de sus más estrechos colaboradores, con el que D. habla en repetidas ocasiones a continuación.

"Esta instrucción considera que D. y Julio hablan en conversación telefónica sobre la remisión del contacto y pactan" que D. llame al colaborador, opinan los policías.

Nada más recibir el nombre y el teléfono del colaborador, D. le envía un mensaje a Julio: "Se avecina tormenta", le dice a las 15:33:03.

"De sus expresiones se pueden pensar que tanto Julio como D. saben que de la conversación con (el colaborador) se va a producir un hecho que desencadenará algo" que se considera "una tormenta". Y según la secuencia de hechos establecida por los investigadores, lo que se produce a continuación es la realización del montaje y la difusión de las imágenes manipuladas.

Este colaborador contó en Comisaría que D. le llamó para decirle que tenía unos pantallazos que inculpaban al PP, pero que no se los quiso pasar por teléfono. Hay una razón evidente para ello: aún no existían esos pantallazos, siempre según la reconstrucción policial de los hechos que consta en diligencias. Según este testimonio, concertó una cita con D. a la que no se presentó porque "no le apetecía". Esta incoherencia abre interrogantes sobre qué habló una persona de la campaña del PSOE con el señalado como autor del montaje apenas minutos antes de que se hiciese la manipulación de imágenes, y porqué faltó a una cita que podía ser importante.

Comportamiento "extraño"

A las 19:20:25 D. le envía a Julio los pantallazos (elaborados según la Policía apenas una hora antes). "Resulta extraño que Julio, una vez recibidas las capturas de pantalla, no vuelva a interactuar ese día por whatsapp con D., ni le pregunte sobre la procedencia de las conversaciones ni el modo de obtención", le indican los Policías al juzgado.

En su diligencia, los agentes hacen referencia a "lo que estaba pasando esos días". Se refieren a los casos que se habían conocido durante la campaña electoral que implicaban a candidatos del PSOE en diversos municipios por compra de votos.

"No parece coherente que un candidato a la Alcaldía de Jaén reciba unas conversaciones cuyo contenido resulta tan grave tanto para los interesados como para el desarrollo de la jornada electoral, y sin previo aviso y sin interesarse por la veracidad y procedencia se las reenvía a otro grupo de whatsapp para posteriormente formularse la correspondiente denuncia".

Hay otro aspecto recogido en los atestados que también guarda relación con esta secuencia: Pasadas las siete de la tarde del día 27 un medio de Jaén recibe los pantallazos con el montaje. Una persona de este medio llamó a Millán para preguntarle por el tema, y expresarle sus dudas sobre la posibilidad de que fuesen una manipulación. Y "Julio le dijo que lo iba a poner en conocimiento del Partido en Madrid para que ellos valoraran qué hacer". En unas horas los pantallazos estaban en medios nacionales. El caso, a raíz de este testimonio, escala hasta Ferraz.

Los motivos

La Policía también señala las motivaciones que empujaron al "acuerdo, planificación y comisión" del montaje: "Dicha acción es realizada con la clara intención de influir en las intenciones de voto del electorado haciendo ver las manipulaciones de las que son capaces en este caso dos concejales del PP, sin dar tiempo a la investigación y comprobación de los hechos al llevarse a cabo a última hora de la jornada de reflexión previa a la jornada electoral. Todo ello unido a la rápida y amplia difusión de la noticia a nivel de prensa nacional sobre la compra de votos por parte del PP", refleja el atestado policial de conclusiones.

La Policía también informa al juez de las circunstancias que pudieron empujar a D., al que se considera principal responsable de la autoría material del montaje, para participar en el asunto. "Ya quedó acreditado que D. fue contratado por una empresa por recomendación" de Millán cuando era alcalde" recogen los investigadores.

En una conversación con otra persona registrada esos días se dice: "Si pierde (Julio) no hay trabajo". A lo que D. responde que "si pierde Julio tendría que hablar con el nuevo alcalde y si no me ayuda bajar todos los días a la puerta del Ayuntamiento".

Reacciones

Ayer mismo, ante las revelaciones en El Economista de las conversaciones mantenidas por miembros de su equipo con el principal encausado, Julio Millán insistió en una comparecencia pública, arropado por los concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Jaén, en que ni él ni ninguno de sus concejales ha participado en montaje alguno y que su interés es que se conozca la verdad, para lo que pide que se investiguen los móviles de los concejales del PP señalados en el montaje. "Ni hemos indicido ni hemos colaborado en ningún tipo de montaje", aseguró.

El caso, investigado como la Operación Pandilla, está en manos del juzgado de Instrucción 1 de Jaén. Se le han acumulado las diligencias practicadas tras la denuncia del PSOE y que acabaron archivadas ante la evidencia de que no hubo intento de compra de votos sino una burda manipulación, en una decisión recurrida por el PSOE. Los dos concejales del PP señalados en esa denuncia se han personado en el caso.

Las partes están ahora a la espera de que el juzgado acuerde la práctica de nuevas diligencias y tome declaración a personas vinculadas con el caso, bien en calidad de testigos o -para proteger sus derechos- como investigados.