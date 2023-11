El candidato del PSOE de Jaén al detenido por un montaje contra el PP: "Tenemos que dar un apretón"

Los atestados policiales entregados en el Juzgado de Instrucción 1 de Jaén permiten la reconstrucción de los movimientos del principal implicado en el montaje que intentó inculpar a dos concejales del PP en una supuesta compra de votos en la jornada de reflexión de las elecciones del 28M. Un asunto por el que hay ya dos detenidos. La Operación Pandilla. Así se gestó el intento de manipular las elecciones, minuto a minuto, desde el final de la campaña electoral hasta el día de las votaciones:

Último día de campaña. 26 de mayo

El candidato del PSOE por Jaén, Julio Millan finaliza un reparto de claveles por las calles de Jaén, su acto electoral de cierre antes de la jornada de reflexión. Pasadas las once y media de la noche (23:35:16 exactamente) envía un archivo con el nombre 'Esta ha sido la campaña del PP en Jaén" tomado de Twitter.

Le responde D., el destinatario, con un audio: Julio, ¿eso que es? Eso que ha salido ahí.

-Julio: Que han condenado al PP por utilizar mi imagen haciendo montajes.

-D.: Como no saben ganar limpio quieren manchar la imagen buena. ¿Me entiendes o no? Pero como Dios es muy justo, le manda su castigo, su castigo divino. Y menos mal que no ha salido lo suyo, lo de comprar votos ahí. ¿Me entendes lo que te digo? Si llega a salir eso … Porque yo he respetado las intimidad del muchacho, si no se hubiera dicho eso, se hubiera enterado todo el mundo. Entonces, qué pasa Julio, cómo va la cosa, ¿bien o qué?

-Julio: Una pena que no haya salido (según la Policía, en alusión a lo que dice David que no había salido lo de la compra de votos). Yo creo que bien. Tenemos que dar un apretón entre todos el domingo. Que vayan todos los que puedan a votar.

-D.: Hombre, yo personalmente ya te digo que yo llevo bastantes, además que ya he cogido esta mañana y he ido a coger votos, los votos no … las papeletas esas (....) Por lo menos entre todos unas cien o ciento veinte papeletas te he apañado, ¿vale?.

-Julio: Eres un máquina. Esta tarde te he echado de menos. Que hemos estado en la sede.

-D.: Sí, lo acabo de ver en las noticias, que me salen las noticias. Pues lo he pensado. Digo… Me hubiera gustado estar allí. Tú sabes que me avisas y yo voy del tirón.

- Julio: El domingo lo celebramos (...)

D.: (...) Yo hago lo que puedo, ayudo en lo que puedo, me gustaría ayudar más, te lo juro, ehh, me gustaría ayudar más, ea es que no puedo tampoco. Ojalá pudiera de verdad. (...) Eres mi coleguilla vale. Así que ya lo sabes, y cuando te haga falta seas o no seas da igual, aquí voy a estar ¿vale guapo?

-Julio: Lo estás haciendo. Muchas gracias, lo se. Un abrazaco.

Y a continuación Julio manda dos mensajes que luego borra.

Día 27, jornada de reflexión

A las 15:27:27 se produce una llamada de teléfono entre D. y Julio. Hablan durante un minuto y 17 segundos.

A las 15:29:52 Julio manda a D. un mensaje con el nombre y el número de teléfono de uno de sus más estrechos colaboradores.

Son las 15:33:03. De nuevo hay mensajes de Whatsapp entre los dos:

-D.: Se avecina tormenta.

-Julio: Ya me contarás o me mandas por whatsapp.

D.: Tranquilo, lo verás.

A las 15:33:33, D. llama a la persona cuyo contacto le ha pasado Julio, y hablan durante un minuto y cinco segundos.

A lo largo de la tarde, según le ha contado este estrecho colaborador de Millán a la Policía cuando fue llamado a declarar, él habló con Julio para informarle de que D. le había llamado para decirle que tenía en su poder conversaciones de whatsapp en relación a una supuesta compra de votos por parte del PP, pero que D. no quería mandárselas sino enseñárselas en persona. Concertaron una cita pero el colaborador no acudió porque no le apetecía. No es hasta ya bien entrada la noche cuando D. le manda las capturas por whatsapp. A la Policía le contó que pensó que eran reales y que aún hoy lo piensa.

A las 17:02:39 D. habla con el hombre con quien ha quedado acreditado, según la Policía, que hizo los montajes.

A continuación vuelve a hablar con la persona cuyo contacto le había pasado Julio. Y luego otra vez con la otra persona que participó con él en la elaboración material de los montajes.

La falsificación

Según la Policía, esas comunicaciones reflejadas anteriormente "son los momentos preparatorios de la falsificación". Se pasa ya a la fase de ejecución: En los móviles de los implicados ha quedado rastro de las aplicaciones que usaron a continuación, de donde tomaron 'prestadas' las fotos que usaron, las capturas de pantalla que hicieron. El montaje en el que aparecían concejales del PP en conversaciones pactando una compra de votos se hizo entre las 18:11:08 y las 18:37:35, según los registros que fueron dejando los implicados detectados en la investigación.

A las 18:52 D. envió varios pantallazos a una persona de un medio de comunicación de Jaén. En los pantallazos aparecían capturas de conversaciones de personas del PP con terceros, a los que ofrecían dinero por votos. El montaje, según la Policía.

Esta persona de un medio local llamó a continuación a Julio para preguntarle por este asunto. Según ha declarado a la Policía, "Julio le dijo que lo iba a poner en conocimiento del Partido en Madrid para que ellos valoraran qué hacer".

Esta persona, responsable de un medio, según consta el las diligencias, advirtió a Julio sobre la posibilidad de que los pantallazos fueran falsos, ya que él mismo no dio credibilidad al tema y decidió no publicarlos. Habló luego con D. para aclarar la posibilidad de que fuera un fraude, pero no le dieron explicación alguna.

A las 19:20:25, según el atestado policial, D. envió a Julio cuatro capturas de pantalla correspondientes a las supuestas conversaciones de miembros del PP comprando los votos. Julio las rebotó a otro grupo de whatsapp.

Poco después, varias personas con cargo orgánico en el PSOE local y provincial se personaron en la Comisaría de Jaén para denunciar que había llegado a su conocimiento un caso de supuesta compra de votos por parte de personas relacionadas con el PP, aportando como prueba los pantallazos.

A las 23:03, unas horas después de que Julio le dijese a un periodista de Jaén que iba a consultar con Madrid, ya hay medios a nivel nacional que están dando la noticia de que el PSOE ha denunciado un caso de compra de votos en Jaén, reproduciendo los pantallazos.

Entre las 23:03:54 y las 23:59:33, D. mantiene otra conversación por whatsapp con otro de los principales colaboradores de Julio en la campaña electoral, concejal en el Ayuntamiento de Jaén.

-D.: Hola amigo. No veas las noticias.

-Concejal: Ufff. Muy fuertes eh. Impresionante. Qué sinvergüenzas son.

-D.: Eso no es na, fuerte lo que yo he visto con mis propios ojos, me entiendes o no, eso sí es fuerte, pero eso no es nada.

-Concejal: ¿Pero tienes más?

-D. Nooo, porque sale otra gente y no puedo hacerlo (...)

-Concejal: Lo entiendo, el respeto es lo primero. Puede que digan que es un montaje. Y entonces habrá que defenderse.

La policía, siempre según los atestados entregados al juzgado, entiende que el concejal le está planteando de forma indirecta las dudas en cuanto a la veracidad de las capturas aportadas en la denuncia. La conversación sigue.

-D: Eso no es un montaje. Si eso una vez lo averigüen, como la Policía quiera y le averigüen los móviles, ehhh, ya está, da igual porque por mucho que lo borren, lo que pasa es que si es verdad no dura hasta siete días, una vez que esté más de siete días ya no, me entiendes lo que te digo, pero como le metan mano, vamos, vamos. Que deberían meterle mano, van a averiguar un montón de cosas más, ya es trabajo de ellos.

La Policía, según explica en el atestado elevado al juez, cree que D. está diciendo que su falsificación es buena y que está convencido de que en siete días las pruebas se borraran de su whatsapp y no se podrá probar su intervención.

Día 28, jornada electoral

Durante la mañana del día de las votaciones, D. se personó en un colegio electoral de Jaén -no en el que a él le correspondía votar- haciéndose el despistado. "Yo es la primera vez que vengo a votar", le escucharon decir. Los policías que estaban de guardia en ese centro lo oyeron hablar con una interventora del PSOE, según ha quedado reflejado en una diligencia entregada al juzgado: "Para las cinco y media bajan todos los de ahí arriba y vienen a votar".

Poco después habló con Julio por whatsapp, aunque a juicio de los agentes de la Policía se trató de una conversación intrascendente. Y pasadas las once de la noche volvió a mandarle un mensaje: "Se que estarás muy liado, pero cuando puedas llámame y te comento".

Reacciones

El asunto está ahora en manos del juez. Los dos concejales del PP (uno ya ex concejal) perjudicados por el montaje se han personado en la causa. Las diligencias practicadas para esclarecer la denuncia presentada por el PSOE por compra de votos, y que fueron archivadas al comprobar que se basaban en imágenes burdamente manipuladas, se han acumulado a las del prodecimiento abierto por la denuncia de los afectados del PP, con el que guardan relación.

En una rueda de prensa hoy, el actual alcalde y candidato el 28M por el PP, Agustín González, ha señalado el efecto que el montaje pudo tener en los comicios.Y el daño que se causó a las dos personas señaladas. El concejal Julio Millán ha negado en declaraciones a los medios cualquier relación con un montaje y ha destacado que el PSOE sólo persigue que se averigüe toda la verdad en este asunto.