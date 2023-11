MediaValue hace más eficiente la farmacia con su sistema de gestión interna

Al entrar en una farmacia es habitual ver a los farmacéuticos apuntar en papel y observar el calendario en la pared con diferentes anotaciones y borrones e, incluso, con notas adicionales de colores pegadas o bien incorporadas con chinchetas. Es un sistema que hace que la gestión interna de la propia farmacia no sea tan eficiente como se debiera porque no todos los profesionales pueden darse cuenta de los cambios realizados, estar al tanto de las comunicaciones… Es un método con el que no se lleva a cabo una gestión adecuada y que ocupa un tiempo que se podría dedicar a otras funciones como las relacionadas con la atención de los pacientes.

Este día a día es el que ha cambiado MediaValue con su intranet específica para las farmacias. "Trata de cubrir un problema de comunicación, de colaboración, de caos, porque el farmacéutico, de puertas afuera, tiene clara la vocación de atención al paciente pero, de puertas adentro, el rey es el papel, el cuaderno compartido por ocho empleados, el post-it…", indica Alberto Gómez, CEO de MediaValue, a elEconomista

"La farmacia por sí sola no puede ser una startup, buscarse sus propias soluciones, y lo que hemos hecho es invertir para desarrollar la primera intranet pensada y diseñada para ayudar a todas las farmacias", añade.

Este software o solución tecnológica, gratuito para las farmacias, incorpora diferentes funcionalidades para facilitar esa gestión diaria y ganar en eficiencia. Por ejemplo, permite almacenar documentos y compartirlos, se dispone de calendarios compartidos entre el personal de la farmacia, sistema de asignación y control de tareas y su seguimiento y un apartado de formación, similar a un Netflix, para que el proceso de adquisición de conocimiento en la farmacia sea más atractivo.

También conecta en tiempo real con proveedores de la farmacia y la industria del sector

La ventaja del sistema es que tiene capas de segmentación, de manera que se puede elegir quién ve la información que se sube, aparte de saber la persona que la ha publicado, ha añadido comentarios o ideas… "Cada persona tiene su propio usuario y puede apuntar en un documento o archivo lo que considere, eligiendo quién lo ve". También es posible que solo él mismo esté autorizado a visionarlo con el fin de realizar una autogestión más eficiente de su labor en la farmacia o guardar documentos relacionados con su actividad profesional como estudios científicos. "Se dispone de un entorno profesional personalizado".

MediaValue facilita a su vez el contacto directo y en tiempo real de la farmacia con los proveedores y la industria del sector para ahorrar tiempo y la gestión sea más eficiente a la hora de enviar documentación, una factura.... que llega al correo junto con miles de emails diarios.

El software dispone así de un buzón de farmacia para gestionar todos los correos electrónicos, aparte de incorporar mensajería y opciones para remitir un documento, eligiendo quién puede verlo: el farmacéutico, todo el equipo de la farmacia o bien todas las farmacias porque es una campaña de promoción… dado que también se permite capa de segmentación en estas funcionalidades.

"Hasta ahora, todo lo que se ha abordado en España es para la relación laboratorio-farmacia y venta. Nosotros buscamos que la farmacia sea más eficiente, ahorrar ladrones de tiempo, y que puedan disponer del suficiente para hacer un seguimiento a los pacientes o atender el mostrador. Es probablemente el retail más complejo de gestionar porque, además, lo está por sanitarios y no empresarios", incide el CEO.

Expansión nacional e internacional

MediaValue, se constituyó en julio de 2022, ya tiene testada esta intranet, cuyo producto mínimo viable se lanzó antes del verano. En concreto, son 200 oficinas de farmacia las que utilizan esta solución cloud –no es necesaria ninguna descarga-, que es clave también para el medio rural con el fin de que dispongan de herramientas adecuadas.

El software, desarrollo 100% propio de MediaValue, es muy intuitivo y fácil de manejar y, próximamente, incorporará más funcionalidades. "Está en constante evolución. En 2024, vamos a incluir funciones muy potentes para laboratorios", así como para las farmacias, sobre todo, en el plano de las tareas recurrentes.

Además, ese mismo año, también va a ser el de la expansión tanto dentro de España como internacional. Tras estar presente en 16 comunidades autónomas en el territorio nacional, solo faltan las Islas Canarias, MediaValue se prepara para ganar presencia en el país.

Para ello, se está en contacto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y los colegios provinciales, aparte de mantener relaciones con proveedores para el lanzamiento de campañas de difusión de la herramienta, que se intensificarán "cuando esté pulida al 100% la experiencia. Ahora, hay siete proveedores probando. A mediados de noviembre, arrancaremos esta parte como paso previo a la presentación oficial".

De cara al exterior, su punto de mira está en América Latina, donde ya hay farmacias en Argentina que han probado esta solución, aparte de haber establecido contactos en Costa Rica.

Unos planes que no quedan aquí porque MediaValue sigue trabajando por incorporar más funciones y mejorar la solución que, en 2024, también está previsto que se lance en aplicación. "La app no tendrá las mismas funcionalidades que la versión de ordenador. Estamos terminando de ver qué puede hacer falta en la aplicación porque lo habitual será que se use fuera de la farmacia" por lo que, probablemente, se precisarán más herramientas de control y seguimiento.

MediaValue está fundada por Alma Creating Future, con sede en Zaragoza. La empresa en sus inicios se marcó el objetivo de alcanzar los 300.000 euros entre capital privado y público. Ya ha recibido 40.000 euros a través de Sodiar, y está a la espera de la resolución de ENISA, entidad a través de la que podría percibir 100.000 euros. El objetivo es ahora dar entrada a algunos inversores con un pequeño ticket y, de cara al año que viene, abrir una ronda de financiación más amplia para abordar la expansión a América Latina.

