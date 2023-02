Luda Partners crece con su tecnología para localizar medicamentos en las farmacias

La empresa tecnológica ha desarrollado un sistema propio que permite encontrar las medicinas que escasean para suministrarlas a las personas que precisan o siguen un tratamiento. Un sistema, a modo de red digital, del que ya forman parte más de 2.500 farmacias en España y nivel internacional.

El 7% de las veces que se acude a una farmacia a comprar un medicamento no se encuentra. El desabastecimiento es un problema que va a más y que, sobre todo, está afectando a pacientes que siguen tratamientos médicos para la diabetes, así como a los antibióticos, cuya escasez es especialmente significativa en el caso de los de uso infantil.

Son algunas de las situacionales en las que encontrar el fármaco es clave y también complejo. Para dar solución, Luda Partners ha desarrollado una tecnología propia, que se superpone en el ERP, el programa que hay en las farmacias, de manera que se pueden hacer preguntas a ese sistema de gestión para consultar fácilmente si se tiene ese medicamento o dónde está disponible para suministrárselo a la persona.

La solución de esta empresa tecnológica, única en España, está concebida solamente para las farmacias y profesionales sanitarios, quienes hacen este tipo de consultas al sistema, que está capacitado para hacer una localización lo más cercana posible del medicamento al punto en el que se encuentra el paciente, mostrando las 20 boticas más próximas que dispensan la medicina o el conjunto de productos que se está pidiendo. Además, esa farmacia genera un aviso a la otra botica a través del programa para que sepa que un paciente se está desplazando hasta allí para hacer la recogida.

"Las preguntas se realizan en tiempo real al programa de gestión de cada farmacia. No hay errores", afirma Luís Martín, cofundador de Luda Partners a elEconomista, quien explica que esta tecnología propia se diferencia de otras soluciones que se han venido utilizando en que no hay que llamar al mayorista ni avisar a la persona por teléfono cuando se tenga el medicamento en la botica o poner un whatsapp al grupo de farmacias, entre otras. "Nosotros lo hacemos en tiempo real", asevera.

En la actualidad, cada petición de medicamento entre las farmacias que forman parte de esta red de Luda Partners -más de 7.000 solicitudes tan solo el pasado mes de diciembre-, se completa satisfactoriamente en el 98% de las ocasiones.

"Tenemos ya catalogados unos 350.000 productos con descripciones de lenguaje natural y una clasificación por código de barras, por código nacional... En el tema del stockage se están realizando por encima de 15 millones de consultas al día", añade Martín, quien explica que esta red digital redunda en una mayor calidad asistencial y servicio por parte de las farmacias a los pacientes.

Este sistema tecnológico, que nació para dar respuesta a las necesidades planteadas por la patronal del sector de Madrid, supera ya la barrera de 2.500 farmacias, habiendo registrado un ritmo de adhesión en el año 2022 de 1.000 establecimientos. Tan solo entre enero y diciembre, se produjo un incremento del 143% en el número de nuevas boticas incorporadas a esta red digital en relación al mismo período del año anterior.

El objetivo es alcanzar entre las 5.000 y 6.000 farmacias en 2023 con la expansión de esta tecnología propia, que está especialmente implementada en ciudades como Madrid, donde una de cada cuatro farmacias tiene el sistema instalado. Pero "está bastante repartida", teniendo capilaridad en todo el país y con farmacias con esta solución en las 50 provincias españolas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en las islas.

Para 2023, se pretende que Cataluña alcance a Madrid y concentrar un gran porcentaje entre las dos, así como conseguir una capilaridad del 35% sobre el total de las farmacias existentes en España.

Además, no "abandonamos la farmacia rural. Todas se pueden beneficiar de esto, aunque los pacientes tengan que trasladarse más kilómetros, al no tener tanta botica al lado. Es importante, por ejemplo, para un señor de 80 años de una pedanía de Toledo saber que en Talavera tiene la medicación que, de otra manera, no podría conseguir". Una fórmula que ya funciona en todo el territorio nacional como, por ejemplo, en diversas localidades de Huelva. "La farmacia rural enseguida ha entendido el beneficio".

Este sistema, que no tiene gastos de mantenimiento ni de instalación, ya ha permitido ayudar a más de 62.000 pacientes para que continúen con los tratamientos pautados, registrándose una media de 4.500 pacientes cada mes en toda España. Esta actividad supone un incremento de las operaciones realizadas con éxito con esta herramienta del 61,7% entre el primer y segundo semestre de 2022.

Dentro del plan de expansión, Luda Partners contempla, además, dar el salto internacional en 2023 con la apertura de Europa dentro de la que será su primera experiencia en el exterior. La previsión es abrir el mercado de un país de la Europa continental y otro anglosajón porque "el problema no es solo en España, es panaeuropeo y diría que casi global".

Venta online

La iniciativa de Luda Partners no solo contempla esta herramienta asistencial, sino que también facilita la venta online de productos de parafarmacia como proyecto digital con laboratorios, ecommerce y marketplaces. En esta línea, la empresa también continuará en 2023 ayudando a las farmacias en este proceso. "Como está prohibido vender medicamentos en Internet, salvo unos productos muy particulares por farmacia con la licencia específica, no tocamos las medicinas. Solo se trabaja con la parafarmacia hasta que no se regule" la comercialización de medicamentos.

La empresa facilita este paso a las boticas sin que precisen tener su propia página web porque en cada sector "solo se conocen las cinco grandes páginas, el resto no venden. Nosotros vamos a los campeones y nos hemos subido a los hombros de los gigantes para que las farmacias vendan. Hemos ido a los laboratorios que no podían vender por Internet sin fastidiar a su canal porque, si lo vendían online desde su almacén, no lo comercializaba en la farmacia y esto perjudicaba a las boticas", incide.

Además, añade que "con nosotros, ahora, el motor gira y la que dispensa, empaqueta y da servicio es la farmacia, aunque la página sea del laboratorio. Para el cliente, el proceso no varía, pero es la farmacia la que lo entrega".

Luda Partners también se ha convertido en el "motor" de las delivery apps de España con Glovo y Uber Eats, estando previsto que próximamente se incorporen otras plataformas.

De este modo, "todas las empresas de delivery nos mandan la geolocalización y se carga el catálogo de la farmacia más cercana. El cliente final percibe que es una farmacia con todo tipo de cremas, chupetes o alimentación infantil, entre otros productos. Esto no era replicable en Internet hasta que hemos llegado nosotros. Ahora se puede replicar un catálogo completo en tiempo real para que esté disponible en los propios laboratorios y en los ecommerce y ponerlo a disposición de las personas". Este año, hemos tenido 350.000 pedidos y, por ejemplo, en el partner de alimentación, el ticket medio supera los 60 euros.

Los planes en esta línea de actividad, que igualmente se trasladará a los mercados exteriores, pasan por incorporar más partners y laboratorios líderes. Además, la empresa focalizará su actividad en 2023 en mejorar la usabilidad y facilidad para que se conecten laboratorios más pequeños y estandarizar el sistema.

El mayor dinamismo este año se prevé que genere un aumento del empleo en la empresa, que comenzó su trayectoria en el sector farmacéutico hace ya más de cinco años y que ha pasado de tener 23 empleados a 46 en el último año. En 2022, Luda Partners ha registrado un crecimiento del 450% en 2022 y, para 2023, se prevé seguir en esta senda.