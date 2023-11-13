La cesta de Navidad más grande de España se sortea en un pueblo de Sevilla y está valorada en 750.000 euros

La cesta de Navidad del asador El Paisano, en Utrera (Sevilla) se ha convertido ya en un clásico de estas fiestas. Desde 2008, este hostal, restaurante y salón de celebraciones sortea la cesta más grande de España, con un listado de premios que crece año a año.
Al contrario que las típicas cestas, que suelen estar compuestas por dulces, embutidos o licores, la Gran Cesta de Reyes de El Paisano está compuesta por una amplia variedad de artículos, entre los que se encuentran viajes, vehículos, electrodomésticos, teléfonos y hasta un apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En total, más de 300 premios que tendrán un único dueño.
El ganador de todos los premios, según explica el asador, será aquel comprador o poseedor de la papeleta coincidente con el número principal (sin la serie) del sorteo del día 05 de enero de 2024 por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
En este sorteo pueden participar todas las personas que lo deseen, quedando únicamente excluidos los menores de edad, las personas incapacitadas legalmente y las personas que tengan prohibido el acceso al juego. Para participar, basta con adquirir tantas papeletas como se quiera en el propio restaurante o hasta 100 papeletas por persona a través de la página web. Cada papeleta tiene un precio unitario de nueve euros.
Listado de premios
Vivienda:
- 1 APARTAMENTO EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)
Inversión:
- 1 LINGOTE DE ORO DE 250 GR.
Tecnología:
- 1 TELÉFONO MÓVIL SAMSUNG A13
- 1 CONSOLA ARDISTEL PLAY STATION 5
- 1 TABLET LENOVO M10
- 1 ORDENADOR PORTÁTIL HP 15SEQ1160NS
- 1 EQUIPO DE SONIDO LG CL98 3500W
Salud y deporte:
- 1 CINTA DE CORRER PLEGABLE ELÉCTRICA DOMYOS
- 1 BICICLETA MONTAÑA 27,5 ROCKRIDER ST 100
- 1 BICICLETA NIÑOS 16? BTWIN 500 DR. GIRL BLANCA ROSA
- 1 BICICLETA NIÑOS 16? BTWIN 100 INT BLANCA
- 1 BICICLETA MONTAÑA MUJER 27,5 ROCKRIDER ST 100
Alimentación:
- 5 JAMONES IBÉRICOS DE BENITO DE 8,5-9 KG.
- 5 QUESOS CURADOS DE OVEJA BENITO
- 5 CHORIZO IBÉRICO BELLOTA
- 5 SALCHICHÓN IBÉRICO DE BELLOTA
- 5 LOMO DE CEBO IBÉRICO 50%
- 10 GARRAFAS DE 5L. DE ACEITE VIRGEN EXTRA ILIPA
- 12 CUBOS DE ALUBIAS BLANCAS DE 2 KG. ILIPA
- 12 CUBOS DE FABADA EXTRA DE 1,7 KG. ILIPA
- 12 CUBOS DE LENTEJAS VERDON DE 2 KG.
- 12 CUBOS DE GARBANZOS EXTRA DE 2 KG. ILIPA
- 12 BOTES DE MIEL DE 1 KG. ILIPA
- 12 BOTES DE PIMIENTOS ASADOS DE 670 GR. ILIPA
- 24 PAQUETES DE CAFÉ NATURAL DE 250 GR.
- 24 PAQUETES DE CAFÉ DESCAFEINADO DE 250 GR.
- 12 BOTES DE ACEITUAS GORDAL RELLENA PIMIENTO 550 GR.
- 12 BOTES DE ACEITUNAS CHUPADEOS 550 GR.
- 12 BOTES ACEITUNAS COCKTEL 550 GR.
- 10 PAQUETES DE MOSTACHONES
- 10 PAQUETES DE BIZCOTELAS
- 10 CAJAS DE YEMAS EL ECIJANO DE 16 UN.
- 1 MALETA 6 BOTELLAS LICORES MAITEINES
- 20 PAQUETES DE ARROZ PARRILLA 1 KG.
- 20 PAQUETES DE ARROZ BRILLANTE 1 KG.
- 10 PAQUETES DE AZÚCAR VIVO 1 KG.
- 36 PAQUETES DE FIDEOS GALLO Nº4 450 GR.
- 36 PAQUETES DE MACARRONES GALLO 450 GR.
- 24 PAQUETES DE SPAGUETTIS GALLO 500 GR.
- 6 LATAS DE ATÚN ISABEL 1 KG.
- 6 LATAS DE CABALLA UBAGO 950 GR.
- 6 LATAS DE MELVA UBAGO 950 GR.
- 6 LATAS DE PIÑA EN SU JUGO ALTEZA 820 GR.
- 12 BOTES DE MERMELADA EXTRA MELOCOTÓN ALTEZA 410 GR.
- 12 BOTES DE MERMELADA EXTRA FRESA ALTEZA 410 GR.
- 3 LATAS DE MAIZ DULCE VIVOCHEF DE 3 KG.
- 3 LATAS DE CHAMPIÑÓN LAMINADO VIVOCHEF DE 2,5 KG.
- 3 LATAS DE ALCACHOFAS VIVOCHEF DE 3 KG.
- 3 LATAS DE ZANAHORIA RALLADA VIVOCHEF DE 3 KG.
- 6 LATAS DE TOMATE FRITO MARTINETE DE 3 KG.
- 12 BOTES DE PIMIENTO DEL PIQUILLO DE 185 GR.
- 3 BOTES DE COLACAO DE 2,5 KG.
- 12 LATAS DE LECHE CONDENSADA DE 1 KG.
- 48 LECHE PULEVA ENTERA DE 1 L.
- 48 LATAS DE COCA COLA DE 330 ML.
- 48 LATAS DE COCA COLA ZERO DE 330 ML.
- 24 BOTELLAS CASERA LIMON 1/2
- 48 LATAS DE NESTEA LIMÓN DE 330 ML.
- 48 LATAS DE AQUARIUS DE NARANJA DE 330 ML.
- 48 LATAS DE FANTA DE NARANJA DE 330 ML.
- 24 BOTELLAS DE GASEOSA LA CASERA DE 1/2 L.
- 24 LATAS DE TÓNICA SCHWEPPES DE 330 ML.
- 24 LATAS DE RED BULL DE 250 ML.
- 12 NÉCTAR MELOCOTÓN DE 850 ML.
- 12 NÉCTAR NARANJA DE 850 ML.
- 12 NÉCTAR PIÑA DE 850 ML.
- 48 LATAS DE CERVEZA CRUZCAMPO 330 ML.
- 48 LATAS DE CERVEZA 0,0% CRUZCAMPO 330 ML.
- 6 BOTELLAS DE TINTO RIOJA RAMÓN BILBAO 75 CL.
- 6 BOTELLAS DE MANZANILLA SOLEAR 75 CL.
- 6 BOTELLAS DE CAVA FREIXENET 75 CL.
- 6 BOTELLAS DE LICOR DE HIERBAS RUAVIEJA 70 CL.
- 6 BOTELLAS DE ANÍS CASTELLANA 70 CL.
- 6 BOTELLAS DE BRANDY SOBERANO 1 L.
- 6 BOTELLAS DE GINEBRA BEEFEATER 70 CL.
- 6 BOTELLAS DE ELIXIR RON LEGENDARIO 70 CL.
- 6 BOTELLAS DE WHISKY J&B 70 CL.
- 6 BOTELLAS DE LICOR BAILEYS 70 CL.
- 5 DETERGENTE EN POLVO ARIEL 82 DOSIS
- 5 BOTELLAS DE SUAVIZANTE FLOR DE 2,1 L.
- 9 BOTELLAS DE LEJÍA AMARILLA DE 5 L.
- 12 BOTELLAS DE FREGASUELOS ASEVI 1 L.
- 12 BOTELLAS DE LIMPIACRISTALES CRISTASOL 750 ML.
- 6 BOTES DE CHAMPÚ GENIOL FRESA 750 ML.
- 6 BOTES DE ESPUMA DE AFEITAR LA TOJA 250 ML.
- 6 BOTES DE LECHE HIDRATANTE ALOE VERA 500 ML.
- 12 TUBOS DE PASTA DENTÍFRICA COLGATE DE 75 ML.
- 6 GEL AGRADO ROSA MOSQUETA 1.250 ML
- 6 JABÓN MANOS AGRADO 500 ML
Vehículos:
- 1 AUTOCARAVANA RIMOR SEAL FIAT 140 CV
- 1 MERCEDES GLC 200 D 4MATIC COUPE
- 1 CUPRA FORMENTOR 1,5 TSI 150 CV
- 1 MOTO BMW R18
Caprichos y viajes:
- 12 TARJETAS REGALO CARREFOUR DE 300 EUR CADA UNA
- 1 CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO PARA 2 PERS. + MALETAS
- 1 VIAJE A PARQUE TEMÁTICO PARA 2 ADULTOS + 2 NIÑOS
Equipamiento para casa:
- 1 THERMOMIX MOD. TM6
- 1 LAVADORA. LG F4J3VY3W 9KG
- 1 LAVAVAJILLAS WHIRLPOOL WFC3C26P 8P
- 1 FRIGORÍFICO SIDEBYSIDE HISENSE RS677N4BIE INOX A++
- 1 HORNO-INDP. TEKA HCB6535P
- 1 MICROONDAS. WONDER WDMW13700GX
- 1 VITROCERÁMICA-DIGITAL TEKA IBC63BF100
- 1 CAMP-DECO. MEPAMSA PIRÁMIDE PLUS
- 1 PLANCHA VAPOR UFESA PV1110C
- 1 CENTRO PLANCHADO TAURUS
- 1 ASPIRADOR UFESA AS2300 S/BOLSA 450/W
- 1 ASPIRADOR TAURUS ULTIMATE
- 1 BATIDORA TAURUS BAPI 850
- 1 BATIDORA-VASO BASTILIPO BVA1000
- 1 FREIDORA MXONDA FR2127 3/L
- 1 PLANCHA-ASAR JATA GR555A
- 1 MULTICAZUELA ELÉCTRICA BASTILIPO
- 1 FREIDORA ORBEGOZO FDR60 AIRE 4/L
- 1 CAFETERA KRUPS KP1A3BHT/BCL
- 1 TOSTADOR LAUSON ATT113
- 1 EXPRIMIDOR BRAUN CJ3000BK
- 1 BATIDORA HAEGER HB10C
- 1 SARTEN MAGEFESA COMTE 18
- 1 SARTÉN MAGEFESA COMTE 20
- 1 SARTÉN MAGEFESA COMTE 24
- 1 SARTÉN MAGEFESA COMTE 26
- 1 SARTÉN MAGEFESA COMTE 28
- 1 BATERÍA BASTILIPO SUIZA 9
- 1 OLLA MAGEFESA DB8 8/L
- 1 OLLA A PRESIÓN ORBEGOZO HPE8075 8/L
- 1 SECADOR ORBEGOZO SE2206
- 1 CEPILLO DENTAL BRAUN VITALITY
- 1 DEPILADORA BRAUN SE1370
- 1 BÁSCULA BAÑO ORBEGOZO PB2217
- 1 AFEITADORA BRAUN 300TS + ESTUCHE
- 1 TORRE DE SONIDO ELBE TW-402-BT
- 1 LED 55? LG 55UQ75006LF SMART TV 4K
- 1 LED 65? LG 65UQ75006LF SMART TV 4K
Lotería:
- 1 BILLETE DE 10 DÉCIMOS LOTERÍA DEL NIÑO DEL 13234
- 1 BILLETE DE 10 DÉCIMOS LOTERÍA DEL NIÑO DEL 13238
Antiempacho:
- 1 BOTE DE SAL DE FRUTA
- 1 CAJA DE AERORED