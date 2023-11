Barcelona apuesta por la economía azul, que ya mueve 3.800 millones

La ciudad de Barcelona quiere dar un paso más en su apertura al mar, que tuvo como punto de inflexión la transformación urbanística ligada a los Juegos Olímpicos de 1992. Entonces se derribaron las barreras físicas y mentales que separaban a la capital catalana del disfrute de un frente marítimo antes descuidado, y ahora se pretende profundizar en el potencial económico del mar y en su sostenibilidad. Es la denominada economía azul, de la que el Port Olímpic pretende ser impulsor, aprovechando su reforma y la celebración de la Copa América de Vela en la ciudad el próximo año.

El concepto de economía azul es relativamente nuevo, pero como bien dice la sabiduría popular castellana y catalana, el hábito no hace al monje, o el nombre no hace a la cosa. Barcelona no parte de cero, porque ya cuenta con un ecosistema económico que se puede incluir en la denominación de economía azul, empezando por la actividad del Puerto de Barcelona.



Según los cálculos del Ayuntamiento recogidos por elEconomista.es, la economía azul engloba a 1.154 empresas en la ciudad, que representan el 1,5% del tejido empresarial de Barcelona; mueve 3.826 millones de euros en facturación, lo que equivale al 4,3% del PIB de la ciudad, y genera 15.806 puestos de trabajo, el 1,4% del total de personas trabajadoras de la capital, con datos de 2019.



Pero desde el consistorio ven un gran potencial de crecimiento en el sector, y quieren contribuir a desarrollarlo. Ahí se enmarca el proyecto de reforma del Port Olímpic, que, con 12 millones de euros de inversión, prevé acoger hasta una cincuentena de empresas de la economía azul en donde antes había locales de ocio nocturno y almacenes para las embarcaciones que atracan en el puerto (en el muelle de Mistral y el dique de Abrigo). También habrá un auditorio para eventos y una sala polivalente de uso común, ya que el Port Olímpic no quiere limitarse a alquilar los nuevos espacios, sino que persigue favorecer las sinergias entre las empresas inquilinas y entre éstas y otros actores de la ciudad, desde universidades a centros tecnológicos y otras instituciones de formación, investigación e innovación.



La empresa municipal gestora del Port Olímpic, BSM, ya ha seleccionado a las 12 primeras empresas interesadas en ocupar espacios, y este otoño abre una nueva convocatoria para potenciales inquilinos. Entre los primeros elegidos se encuentran ejemplos como el de la barcelonesa Electric Inside, especializada en la venta de embarcaciones eléctricas y en la reconversión de las de motor de combustión. En su catálogo se incluyen "laúds con autonomía solar infinita", que complementan las baterías eléctricas con recarga solar durante la navegación. También tiene ya espacio asegurado la balear J2 Sailing Services, que tiene sus raíces en las embarcaciones de vela tradicionales, pero que ahora también apuesta por la innovación y nuevos usos de los foils, con su aplicación para barcos de motor.



Por otro lado, entre las empresas interesadas en las posibilidades del nuevo espacio del Port Olímpic está Underwater Gardens International, con sede en Barcelona y especializada en diseñar estructuras para la regeneración del ecosistema submarino en zonas donde se ha degradado.



Mientras tanto, sobre el terreno, desde verano de 2022, las obras de reforma avanzan para que los primeros ocupantes puedan instalarse la próxima primavera, y el grueso del complejo esté operativo para verano, justo antes de la Copa América, durante la que además el Port Olímpic será puerto base de los equipos de las regatas femeninas y juveniles.

Ejes del nuevo polo empresarial



El nuevo polo empresarial de economía azul en el Port Olímpic estará especializado en actividades y servicios náuticos; tecnología, investigación e innovación, y economía circular. Se ubicarán empresas de actividades náuticas recreativas, divulgativas y formativas, preferiblemente sostenibles y respetuosas con el medio marino. También habrá compañías que dispongan de una oferta de productos y servicios relacionados con la práctica, mantenimiento, construcción, compraventa y diseño naval, priorizando aquellos negocios que fomenten la mejora de la sostenibilidad de las embarcaciones.



Otro ámbito estratégico será el conformado por empresas y entidades que apliquen la innovación para crear servicios y productos sostenibles e inteligentes. En este sentido, se espera que este grupo impulse la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico desde el Port Olímpic con la colaboración del tejido empresarial, universitario y tecnológico de la ciudad.



Y con todo ello, el Port Olímpic también aspira a posicionarse como un entorno de referencia para el desarrollo de la economía circular y el desarrollo sostenible. Además, la configuración del polo de economía azul consolida el nuevo modelo de usos del Port Olímpic basado en la generación de actividad económica vinculada al mar, y espera ser capaz de generar más de 200 empleos.



Pero la apuesta de Barcelona por la economía azul va más allá del Port Olímpic, y a nivel municipal también forma parte de un plan de impulso lanzado en octubre de 2021 que comprende 12 sectores entre emergentes, establecidos y transversales; ocho ejes de actuación; 15 proyectos destacados, y 43 medidas. A día de hoy, más del 90% del plan ya se ha ejecutado o está en proceso de ejecución, según datos del consistorio.



También el Puerto de Barcelona aboga por la innovación en la economía azul, y por ello forma parte de su programa en la quinta edición de Smart Ports, que se celebra dentro del Smart City Expo World Congress (SCEWC) -la mayor feria del mundo dedicada al futuro de las ciudades- entre este 7 y 9 de noviembre en Fira de Barcelona. Incluye una sesión sobre cómo las nuevas tecnologías -como el 5G, la IA y el IoT- facilitan que los puertos sean más inteligentes, eficientes y sostenibles.

