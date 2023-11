Dos activistas atacan a martillazos la Venus del Espejo de Velázquez en la National Gallery de Londres

Dos activistas de la organización Just Stop Oil han atacado este lunes el cuadro 'Venus del Espejo' (1647) de Diego Velázquez en la National Gallery de Londres y han conseguido romper el vidrio protector de la obra, según informa el medio británico The Telegraph.

El propio museo en redes sociales señala que en torno a las 11.00 de este lunes dos personas, que ya han sido detenidas, han entrado en la Sala 30 del museo con unos martillos de rescate de emergencia. Posteriormente, se ha despejado la sala y se ha llamado a la policía.

At just before 11am this morning (6 November 2023) two people entered Room 30 of the National Gallery.



The pair appeared to strike The Toilet of Venus ('The Rokeby Venus') by Velázquez with what appeared to be emergency rescue hammers. The room was cleared of visitors and police…