El paro registrado en Aragón se sitúa en un total de 53.059 personas en octubre, un 1,67% más que el mes anterior

El paro registrado en las oficinas del INAEM, en Aragón, durante el pasado mes de octubre ha aumentado un 1,67% respecto al mes anterior, 874 personas más, situándose en un total de 53.059 personas, según los datos publicados este viernes, 3 de noviembre, por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En relación al mismo mes de 2022, el paro ha bajado un 9,02%, con 5.263 inscritos menos en las oficinas del INAEM.

En el conjunto de España, el paro registrado ha anotado en octubre un aumento del 1,36% respecto a septiembre, hasta quedar en una cifra de 2.759.404 parados registrados, es decir 36.936 más que el mes precedente.

En el contexto autonómico, el paro registrado ha mostrado en octubre incrementos mensuales en todas las Comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía, con la excepción de la Comunidad de Madrid, donde el paro registrado ha descendido en 190 personas.

Respecto a las comunidades del entorno aragonés, el paro se ha incrementado en octubre en La Rioja (3,31% mensual), País Vasco (2,74% mensual), Navarra (2,37% mensual), Cataluña (1,27% mensual) y Comunidad Valenciana (0,30% mensual).

A la vista de la serie histórica, se observa un claro patrón estacional en los meses de octubre, ya que el paro registrado suele aumentar respecto a septiembre por la finalización de contratos asociados a la temporada estival.

Así, en los últimos 30 años --desde 1994--, el paro registrado en Aragón ha aumentado en octubre respecto al mes de septiembre en todas las ocasiones con la única excepción del pasado año 2022, cuando se produjo una leve disminución mensual de 47 personas.

En el conjunto de España también se producen incrementos mensuales del paro registrado en todos los meses de octubre desde 1994, con las excepciones de los años 2021 y 2022.

Datos mensuales

El aumento mensual del paro registrado en octubre, en Aragón, ha sido generalizado en cuanto a sexo o provincias, mientras que presenta ciertas disparidades en cuanto a los sectores productivos.

Así, atendiendo al género, el paro se ha elevado en un mes en 387 hombres (1,94% mensual) y en 487 mujeres (1,51% mensual). En cuanto a las provincias, el paro registrado en octubre ha subido en 480 personas en Zaragoza (1,18% mensual), en 204 personas en Huesca (2,90% mensual) y en 190 personas en Teruel (4,34% mensual).

Atendiendo a los sectores de actividad, el paro registrado ha crecido en octubre en Aragón en 638 personas en servicios (1,77% mensual), en 151 personas en industria (2,54% mensual) y 115 personas en agricultura (5,73% mensual). En sentido contrario, en construcción se ha producido una disminución de 23 parados (-0,74% mensual). Por último, también se ha reducido en octubre el colectivo de parados sin empleo anterior, concretamente en 7 personas (-0,14% mensual).

Evolución anual

En comparación con el mes de octubre de 2022, el paro registrado en Aragón ha disminuido en octubre de 2023 en 5.263 personas, lo que supone una caída del 9,02% en tasa anual.

En el conjunto de España el número de parados ha disminuido en octubre en 155.488 personas respecto al mismo mes del año anterior, lo que se ha traducido en una caída del 5,33% en tasa anual.

El paro registrado muestra en octubre de 2023 disminuciones interanuales en todas las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía.

En el entorno aragonés, el paro registrado ha disminuido en comparación anual en Comunidad Valenciana (-7,30% anual), La Rioja (-6,76% anual), Navarra (-4,08% anual), Cataluña (-2,39% anual) y País Vasco (-1,88% anual).

Datos anuales desagregados

Como ya se ha citado, en Aragón el paro registrado ha anotado en octubre de 2023 una disminución de 5.263 personas en comparación con octubre del año anterior, lo que se ha traducido en una tasa de caída del 9,02% anual. El perfil de esta reducción ha sido generalizado tanto en su reparto de género como sectorial y provincial, con la excepción del colectivo sin empleo anterior.

Así, atendiendo al género, en Aragón el paro en octubre ha descendido en 2.224 hombres en un año (-9,86% anual) y en 3.039 mujeres (-8,50% anual).

Respecto a los sectores productivos, el paro registrado en octubre ha disminuido en Aragón en 4.169 personas en servicios (-10,21% anual), en 485 personas en industria (-7,38% anual), en 453 personas en agricultura (-17,59% anual) y en 179 personas en construcción (-5,45% anual). Sin embargo, ha aumentado el paro interanualmente en el colectivo sin empleo anterior, con 23 personas más que hace un año (0,45% anual).

Por provincias, el paro registrado en octubre ha bajado en Huesca en 782 personas (-9,75% anual), en 379 personas en Teruel (-7,67% anual) y en 4.102 personas en Zaragoza (-9,04% anual).

Contratación

El número de contratos registrados en octubre de 2023 en Aragón se ha situado en un total de 40.484, es decir, 2.518 contratos menos que en septiembre (-5,86% mensual) y 3.915 menos que en el mes de octubre del año anterior (-8,82% anual).

Dicha contratación está formada por 14.506 contratos indefinidos (el 35,83% del total), mientras que los restantes 25.978 contratos en octubre fueron temporales (el 64,17% del total).

En el conjunto de España, con un total de 1.396.514 contratos, se ha producido un aumento de la contratación respecto al mes precedente de 4.309 contratos (0,31% mensual) pero una reducción de 127.625 contratos en un año (-8,37% anual).

El número de contratos indefinidos en octubre se ha elevado a un total de 608.769, un 43,59% del total, siendo temporales los 787.745 contratos restantes.

En el plano provincial, la contratación ha disminuido en octubre respecto al mes precedente tanto en Huesca (-13,54% mensual), como en Teruel (-0,31% mensual) y en Zaragoza (-5,00% mensual).

Respecto al mes de octubre de 2022, se ha reducido la contratación en Huesca (-9,27% anual), en Teruel (-3,77% anual) y en Zaragoza (-9,22% anual).

Afiliación

En Aragón, la afiliación media a la Seguridad Social en octubre ha aumentado en 3.183 personas respecto a septiembre, un incremento del 0,53% mensual, con lo que la cifra de afiliados en alta se ha situado en 607.290 personas. Por comparación con el mismo mes del año anterior, la afiliación ha aumentado en 14.965 personas (2,53% anual).

Por su parte, en el conjunto nacional, la afiliación media a la Seguridad Social en octubre se ha incrementado en 92.862 personas en un mes (0,45% mensual), con lo que son 20.817.657 afiliados. Por comparación con octubre del año anterior se ha producido un aumento de 533.871 afiliados (2,63% anual).

Puntos positivos y negativos

Para CEOE Aragón, el dato más positivo de octubre es el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social en 3.183 personas en Aragón, un 0,53%, que supera la media nacional. Este aumento se da también en términos anuales, siendo en este caso del 2,53%. "Esto significa que han aumentado el número de personas que se han incorporado al mercado laboral, aunque la capacidad de absorción no ha llegado al 100% y por eso ha crecido el desempleo", señala Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón.

Arnau también ha incidido en la incongruencia de que "por un lado, haya 53.059 parados en Aragón y, por otro, demanda de profesionales que no se puede cubrir en prácticamente todos los sectores. Es importante adaptar la formación a las necesidades de las empresas y bajar al detalle de qué número de personas está en búsqueda activa de empleo".

En cuanto a la contratación, baja tanto la indefinida como la temporal, en línea con la evolución de "desaceleración económica, sin alarmismo, que esperemos que se corrija lo antes posible", añade.

Por su parte, la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, ha considerado que los datos son "un reflejo" de la estacionalidad de la economía aragonesa. En este sentido, ha afirmado que "el número de personas que se quedan sin trabajo en octubre es fruto de la finalización de muchos contratos asociados a la temporada estival". No obstante, ha matizado que "la tradicional subida del paro en estas fechas es un síntoma crónico de la estacionalidad, no solo en Aragón, en toda España".

Las reacciones también han llegado desde los sindicatos. El responsable de Empleo de CCOO Aragón, Carmelo Asensio, ha alertado de la precariedad laboral, "totalmente injustificable para una economía que pretenda avanzar hacia un modelo de crecimiento inclusivo y socialmente justo a través del empleo de calidad".

Además, ha señalado que "una vez abordado el problema de la elevada temporalidad en el sector privado, es hora de pasar a resolver otras deficiencias estructurales que siguen lastrando al mercado de trabajo para alcanzar el pleno empleo y que este pleno empleo se traduzca también en una mejor calidad de vida de las personas trabajadoras". Han recalcado que el 12,1 por ciento de las personas ocupadas están en riesgo de pobreza.

Asensio ha llamado la atención sobre el desempleo de larga duración, "que continúa manteniéndose en niveles muy elevados y cuyas causas se encuentran en las deficiencias de las políticas activas de empleo".

"Un asunto que no se soluciona con la Ley de Empleo aprobada en la anterior legislatura, en tanto que, entre otros defectos, no les provee de las herramientas necesarias para detectar las necesidades de las personas desempleadas, ofreciéndoles un catálogo de ofertas formativas y laborales que directamente no se adecuan a sus propias trayectorias profesionales. En consecuencia, el 42,2% de las personas paradas lo son de larga duración, es decir, llevan más de un año buscando empleo", ha señalado Asensio.

Para CCOO "no cabe duda de que la reforma laboral ha supuesto un avance significativo en la mejora del empleo reduciendo la temporalidad y la precariedad laboral y por ello, ahora más que nunca, es el momento de dar continuidad a todas esas políticas en materia laboral que profundizan en la protección de derechos de la clase trabajadora y que se quedaron en el tintero de la anterior legislatura".

"Entre los próximos retos que debemos abordar en el marco del diálogo social se encuentra la reducción de la jornada de trabajo, la revisión de los horarios laborales y la necesaria reforma de las causas y el coste del despido para que recupere el efecto disuasorio y de reparación del daño que nunca debió de haber perdido", ha expuesto Carmelo Asensio.

Por su parte, desde UGT Aragón, han manifestado que "en los próximos meses tendremos que estar vigilantes para comprobar la capacidad de seguir generando empleo fuera de las actividades estacionales, en sectores importantes para Aragón como la industria, teniendo en cuenta la incertidumbre que se cierne sobre la economía mundial. En Aragón estamos retomando el diálogo social, una herramienta que en su larga trayectoria ha resultado eficaz para afrontar los retos socioeconómicos".