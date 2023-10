Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Real Zaragoza constituirán una sociedad con 120 millones para la nueva Romareda

Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Real Zaragoza se han aliado para poner en marcha la sociedad mercantil a través de la que se impulsará el nuevo estadio de fútbol de La Romareda con el fin de optar a acoger las pruebas deportivas del Mundial de Fútbol 2030.

Las tres entidades han procedido hoy a la firma del protocolo marco de actuaciones para la construcción del nuevo estadio de fútbol de La Romareda y que permitirá dar garantías a la Real Federación Española de Fútbol para que sea tenida en cuenta la candidatura aragonesa de cara a estas pruebas deportivas.

Con este protocolo, las tres entidades se comprometen a trabajar en la nueva construcción del estado de fútbol para lo que crearán conjuntamente una sociedad mercantil de propósito singular antes del día 31 de diciembre de 2023 y con el objeto de financiar las obras necesarias para la construcción del nuevo campo de fútbol.

Esta sociedad contará con un capital social que alcanzará los 120 millones de euros en 2028, estando previsto que se distribuya prácticamente a partes iguales. De este modo, el Ayuntamiento de Zaragoza ostentará el 33,34%, mientras que el Gobierno de Aragón tendrá el 33,33% y el club el 33,33%.

No obstante, no se descarta la entrada en el capital social de otras entidades públicas y privadas para reforzar la capacidad económica de la sociedad. Una apertura a la que se comprometen los tres socios de esta sociedad. De momento, no se descarta la posible entrada de Ibercaja, con la que continúan las negociaciones, aunque también podría abrirse a más de una entidad, según ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la rueda de prensa tras la firma del protocolo para la construcción de este nuevo estadio de fútbol, cuyo coste de construcción se cifra en 140 millones de euros.

La sociedad no contará con todo el capital aportado desde el principio. De este modo, en el momento de la constitución societaria, se realizará una aportación de 50.500.000 euros.

Concretamente, el Ayuntamiento de Zaragoza aportará el valor de derecho de superficie correspondiente a la titularidad del suelo del estadio municipal por valor de 24,5 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón se compromete con 20 millones de euros para este año 2023 para lo que se ha realizado una modificación presupuestaria. Cabe aclarar que en el último Consejo de Gobierno, el Ejecutivo aragonés manifestó su intención de que los presupuestos de Aragón cuenten con sucesivas aportaciones hasta el año 2027. Finalmente, el Real Zaragoza SAD aportará al capital social un total de seis millones de euros como contravalor del coste para elaborar los proyectos de construcción, derribo y movimiento de tierras. El resto será aportación dineraria.

Además, antes de que finalice el año 2028, las tres entidades también asumen a acudir a las sucesivas ampliaciones de capital que lleve a cabo la nueva sociedad hasta el límite de 15,5 millones en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza; 20 millones en el Gobierno de Aragón y 34 millones en el del Real Zaragoza.

Tras este paso, el nuevo estadio de fútbol de La Romareda se perfila como una realidad, que será más constatable en el primer trimestre de 2024, fecha en la que está prevista la licitación de las obras de demolición del actual estadio. En el segundo semestre del año que viene, se hará la licitación de las obras de construcción del nuevo campo de fútbol.

Un estadio de fútbol real

El 27 de octubre pasará a los anales del fútbol aragonés como un día histórico tras 20 años de intentos fallidos de construir un nuevo estadio en Zaragoza. "La firma del protocolo de colaboración esa un paso firme para que Zaragoza pueda estar en la carrera por el Mundial de Fútbol y tengamos un estadio de fútbol acorde a la cuarta ciudad de España", ha afirmado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha incidido en que las tres entidades firmantes "hemos entendido la necesidad y la colaboración y hemos aportado para dar respuesta a la afición".

Las tres entidades han trabajado en tiempo récord para poder alcanzar este compromiso que permita ofrecer las garantías a la RFEF para albergar pruebas del Mundial de Fútbol antes del 30 de octubre, fecha en la que acababa el plazo marcado por la Real Federación Española de Fútbol.

Y, aunque era un plazo que habían conseguido prorrogar, ya que la RFEF había propuesto que se presentasen las garantías tras las Fiestas del Pilar de Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aclarado que estas garantías se podían haber presentado antes porque "el trabajo estaba hecho" y estaba claro el compromiso del Real Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Ejecutivo aragonés, aunque se habían solicitado más días con el fin de poder ampliar las entidades participantes.

"Si alguien no quiere participar, trabajar o hacer aportaciones económicas, que no estorbe porque bastantes problemas se han generado ya, que no pongan palos en la rueda", ha incidido Azcón.

El presidente aragonés ha apelado al espíritu de Sainz de Varanda, quien vio la necesidad de reformar La Romareda para el Mundial de Fútbol del 82, o de José Atarés para diseñar la Expo Internacional Zaragoza 2008, ya que el campo de fútbol "es un proyecto que va a darle proyección internacional a Zaragoza" y que "es una realidad" gracias a esta colaboración.

En la rueda de prensa también ha intervenido el director general del Real Zaragoza, Raúl Sanllehí, quien ha destacado que el nuevo estadio es "una necesidad para los aficionados", además de destacar la competitividad que conlleva tener un nuevo estadio y la actividad económica que se genera. "El estadio no es del Real Zaragoza, es de todos los aragoneses, pero queríamos ser parte de este proyecto".