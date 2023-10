Los supervivientes del cambio de hora: estos son los países que mantienen esta práctica

En la madrugada del sábado al domingo se volverá a cambiar la hora y, por tanto, a las 03.00 horas serán las 02.00. Una tendencia que cada vez va perdiendo más adeptos, con solo el 40% de los países que mantienen esta tradición.

Uno de ellos sigue siendo España, que hasta el momento tiene que mantener esta costumbre hasta, como mínimo, 2026, fecha límite para el cambio de hora en nuestro país publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, el artículo 5 del Real Decreto 236/2002 del BOE señala que cada lustro se debe publicar un calendario concreto con las fechas concretas (para marzo y octubre), y ese 25 de octubre de 2026 es la fecha límite para el cambio de hora en España. Por tanto habrá que estar atentos ya que se desconoce si esa será la fecha definitiva para cambiar los relojes, o no.

Europa

Los 27 países miembro de la Unión Europea están obligados a realizar el cambio de hora en función de la Directiva Europea 2000/84/CE, encargada de favorecer el ahorro energético.

Fuera de la Unión Europea, países como Turquía, Rusia o Islandia tienen sus propios horarios fijos. Los turcos decidieron en 2016 que mantendrían siempre el horario de verano y no cambiaría los relojes en octubre para adaptarse al horario de invierno. Por su parte, los rusos cuentan con 11 husos horarios sin cambios estacionales. Los islandeses, en cambio, llevan sin cambiar de hora desde 1967. En 2019, el Gobierno de este país consultó a sus ciudadanos si deseaban volver al cambio de hora, pero su respuesta fue "no".

Norteamérica

Norteamérica y el Caribe es una de las zonas donde más se observa. En el continente tan solo algunas regiones como Saskatchewan, en Canadá, Hawaii y la mayor parte del estado de Arizona en Estados Unidos han abandonado el cambio de hora en Norteamérica.

El caso más llamativo es el de México, que hasta 2022 sí lo hacía. Sin embargo, un cambio de normativa será la primera vez que no se ajusten los relojes dos veces al año.

América Latina

La mayor parte de los países de América Latina no cambian el horario con el inicio de la temporada estival. En Sudamérica, por ejemplo, las únicas excepciones son Chile y Paraguay, según el sitio especializado Time and Date, que hace un recuento de los países que sí adelantaron los relojes en verano en 2022. Hay países, como Argentina y Uruguay, entre otros, que llegaron a implementar el cambio de horario y ahora no lo hacen. En Centroamérica la mayoría tampoco lo hace. Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá mantiene todo el año el mismo horario. Naciones isleñas como Cuba y Haití sí lo han cambiado. Un caso particular es el de México, que hasta el año pasado sí lo hacía pero cambió la normativa y a partir de este 2023 ya no ajustará los relojes dos veces por año.

El caso de Egipto

En el continente africano tan solo existe un país que mantiene el cambio de hora, y ese es Egipto. Curiosamente, el país que une el noreste de África con Oriente Medio, ha recuperado esta práctica después de casi una década. Según explicaba la agencia Reuters citando a fuentes del Gobierno egipcio, la "racionalización en el uso de energía" sería lo que buscan las autoridades egipcias recuperando (otra vez) esta práctica.

Asia

Japón lleva más de 60 años sin cambiar la hora. Desde entonces ha habido partidarios para volver a implementarlo, como por ejemplo ocurrió en los pasados Juegos Olímpicos de 2020, aunque finalmente no se llevó a cabo.

Por su parte, en China apostaron por ello en la década de 1980, pero a comienzos de los 90 lo tumbaron. Una causa de fuerza mayor estaba relacionada con que diversas zonas se encuentran cerca de los trópicos, y un cambio de hora podría desencadenar más problemas que beneficios.

Otras zonas

Esta práctica también se lleva a cabo en Nueva Zelanda, en algunas partes de Australia, así como en algunos países de Oriente Medio (Líbano, Israel).