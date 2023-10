El motivo por el cual Elon Musk lanzará 144 cohetes al espacio: 10 veces más toneladas que lo que China pone en órbita

Elon Musk no solo quiere dominar la Tierra, también quiere hacerse del espacio. Y es que el dueño de Tesla, X y SpaceX planea para 2024 poner en órbita 144 cohetes. Todo con el objetivo de ampliar su red de satélites para su negocio de móviles.

Si algo caracteriza a Musk es que no se detiene con nada en el mundo de los negocios. Ahora, el magnate sudafricano quiere ampliar su red de telefonía móvil (Starlink Direct to Cell) a partir de los masivos satélites Starlink que está enviando al espacio, segun ha revelado un trabajador de la compañía. Hasta este momento, hay 4.500 de ellos orbitando alrededor de la Tierra y el objetivo que se ha propuesto es el de alcanzar 42.000 unidades.

Para lograrlo, necesitará ampliar el número de lanzamientos de cohetes. Justamente, la semana pasada la compañía aeroespacial realizó su 75 lanzamiento de Starlink en este año, y espera llegar a los 100 a finales de 2023. Para 2024, estiman aumentar la cadencia en un 50% lo que significará 12 lanzamientos espaciales al mes, uno cada dos días y medio, un total de 144 vuelos en un año.

Great work by the @SpaceX team successfully launching 61 Falcon rocket missions this year!



If tomorrow's mission goes well, we will exceed last year's flight count.



SpaceX has delivered ~80% of all Earth payload mass to orbit in 2023. China is ~10% & rest of world other ~10%.