Tier1 ingresa 10,9 millones en el primer semestre, su máximo histórico y un 25% más en 2022

Tier1 (Ticker BME Growth:TR1), empresa española tecnológica, líder en construcción e implantación de software y despliegue con mantenimiento de infraestructura TIC, registró unas cifras positivas en el primer semestre del ejercicio, según los resultados dados hoy a conocer. tierLa compañía ha alcanzado un nuevo máximo histórico en un semestre con ingresos de 10,9 millones de euros, superando en un 25% a los del 2022.

Los ingresos del producto software aumentaron un 36% hasta los 5,1 millones de euros, lo que representa un 47% del volumen total de ventas. El área de mantenimiento y despliegue de Infraestructuras IT cerró el semestre superando los 5 millones de euros, un 40% más respecto al primer semestre del 2022. El importante crecimiento en las dos líneas de actividad ha permitido que la finalización de la actividad de logística, no estratégica para Tier1, no tuviera un impacto relevante en las cifras de resultados.

Ventas

La recurrencia en ventas sigue siendo un punto fuerte en el modelo de negocio de Tier1, con aproximadamente un 50% de sus ingresos vinculados a contratos de medio y largo plazo. Ello supone un incremento cercano al 20% respecto a 2022.

Por sectores, las ventas crecen en todos los segmentos del sector privado (+25%). De forma segmentada, destaca el 31% de incremento en el área con prioridad estratégica de comercio y distribución, la cual representa ya el 67% de las ventas.

El beneficio operativo o EBITDA alcanza también máximos históricos en el semestre con un crecimiento del 33% hasta 1,5 millones de euros. El margen EBIDTA sobre ingresos se sitúa en el 13,4% a nivel consolidado (29,3% para el área de producto software).

El 77% del activo total está soportado por activos corrientes y el patrimonio neto de la compañía alcanza ya los 6,5 millones de euros, el 46% del total del activo. El nivel de endeudamiento se mantiene en niveles muy bajos, 1,3 millones de euros, cerca de un 20% inferior al del primer semestre de 2022.

En paralelo, la posición de tesorería al cierre de junio mejora en un 18%, situándose en 3,1 millones de euros, soportada por el significativo aumento de los flujos de caja generada por el negocio. Todo ello tiene como resultado una posición financiera neta positiva.

Expansión

Tier1 cerró el ejercicio 2022 con unos ingresos de 18 millones de euros y 1,9 millones de ebitda. Tiene más de 1.000 clientes y más de 300 empleados, y cotiza en BME Growth desde junio de 2018. A través de Comerzzia ofrece soluciones de software para el sector Retail.

Sus clientes son grandes compañías del sector como Yogurtería Danone, Pollo Campero o Pizza Hut, así como empresas de la distribución y en el sector de la alimentación. Con sede en Sevilla, tiene oficinas en Barcelona y Madrid y en 2022 inició su proceso de internacionalización en México.

En septiembre de este año anunció que su filial Comerzzia, del Grupo Tier1, había alcanzado un acuerdo de adquisición del 40% de Next & Tech, sociedad con sede en Barcelona y especializada en el desarrollo e implantación de software para el sector hospitality, con lo diversifica su mercado.

Es la quinta adquisición desde la constitución de Tier1 (tBME Growth:TR1): Dinamic Area en Sevilla, ASG en Madrid, Compudata en Bilbao y CPI Retail en Lisboa, además de la filial Comerzzia Brasil constituida en 2022 junto con su socio y partner Seidor Retail Brasil.