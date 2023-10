Inspección masiva de billetes en el Metro de Barcelona a partir de este lunes: esta es la razón

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va a realizar en el Metro de Barcelona una "inspección masiva" de billetes durante las próximas semanas, comenzando la labor de los revisores este mismo lunes 23 de octubre de 2023.

Concretamente, los revisores recorrerán las diferentes estaciones del Metro de Barcelona, con el fin de comprobar si los usuarios compran y utilizan de manera reglamentaria los billetes para acceder al servicio de transporte público.

El inicio de esta medida de control será este mismo lunes 23 de octubre, cuando los viajeros podrán comprobar que ya hay un mayor número de revisores de lo que es habitual, extendiéndose esta inspección, que han denominado como "masiva", durante las próximas dos o tres semanas.

De hecho, ya durante varios días atrás, los usuarios del Metro de Barcelona han podido ver en las pantallas de comunicación de las diferentes estaciones los mensajes que avisaban de esta medida: "Lucha contra el fraude. Controles de billetes las próximas semanas. Mostrad el vuestro si os lo piden", se ha podido leer, avisando ya a los viajeros de estos controles antes del comienzo de la campaña.

No es la primera vez que se lleva a cabo un control de este tipo, ya que se han hecho otras dos en el año 2023 y, también en años anteriores, con un único objetivo: "Con estas acciones TMB no busca otra cosa que sensibilizar a nuestros clientes que el fraude nos perjudica a todos", han dicho fuentes de la TMB al diario El Periódico, refiriéndose a la pérdida millonaria por los usuarios del transporte que no pagan billete y se cuelan en las instalaciones.