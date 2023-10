Feijóo pide a los ciudadanos que estén en "alerta" y ataca a Sánchez por ofrecerle "cero" información antiterrorista

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, no le ofrezca información antiterrorista y ha señalado que, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reúne esta tarde a los grupos para informarles sobre la alerta antiterrorista, el Pacto Antiterrorista se debería haber convocado antes. Dicho esto, ha pedido a los ciudadanos que tomen precauciones y estén en alerta, en medio del conflicto en Oriente Próximo y los ataques que se están produciendo en algunas ciudades europeas.

"Le pedimos a los ciudadanos que sí, que estén alerta, que tengan ciertas precauciones y vamos a ver qué pasa después de la reunión hoy a las 4 de la tarde en el Ministerio del Interior", ha manifestado al ser preguntado si cree que hay que subir la alerta antiterrorista al nivel 5 y sacar al Ejército a la calle, después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vea "razonable" elevarla tras los ataques en otras capitales europeas y las aglomeraciones de las fechas navideñas.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que en este momento tienen que mandar "un mensaje de tranquilidad, pero de tranquilidad responsable" porque están viendo a los vecinos franceses o alemanes en "situaciones de tensión". "Y nosotros no estamos fuera de esa posibilidad. Por tanto, creo que hay que ser prudentes al respecto. Nosotros creímos desde hace algunos días que se debía de haber convocado el Pacto Antiterrorismo, no lo explicitamos porque esperábamos a que el Gobierno reaccionase y hoy, a las 4 de la tarde, hay una reunión en el Ministerio de Interior", ha manifestado.

El líder del PP se ha quejado de que el jefe del Ejecutivo en funciones no hable con su partido de este tema y que la información que le ofrece en materia antiterrorista sea "cero". Según ha insistido, les "falta información". Dicho esto, ha recalcado que, aunque él ha ganado las elecciones, cree en la democracia del país y va a "colaborar, esté donde esté en esta legislatura".

"A mi el candidato Sánchez y el presidente de Gobierno en funciones no me ha dado ninguna información en materia de antiterrorista", ha reiterado. Y sobre el conflicto en Oriente Próximo, ha señalado que "lo único" que Sánchez le ha explicado fue el lunes de la semana pasada durante su encuentro en el Congreso dentro de la ronda de consultas para la investidura. Eso sí, ha dicho que le contó las "generalidades de la ley" porque de eso se "podía informar leyendo cualquier periódico". "Y desde ese momento hasta hoy no he tenido ninguna información", se ha quejado.