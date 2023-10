Eligen a Carabanchel como tercer mejor barrio del mundo y los vecinos no dan crédito

"Los lectores y editores de Time Out han elegido un año más las zonas más cool de cada ciudad" y el resultado es que "Carabanchel ha sido elegido el tercer mejor barrio del mundo en 2023".

Así comienza su crónica la web Time Out, que menciona que esta zona de Madrid alberga "galerías de moda, espacios creativos, comida tradicional", y compara a Carabanchel con el "SoHo de Nueva York".

Eso sí, la página cita que Carabanchel es "un barrio del sur" de la capital y por ahí ya van mal, puesto que Carabanchel no es un barrio, sino uno de los 21 distritos que conforman la capital de España, concretamente el de mayor población. En 2018 tenía 243.959 habitantes, aunque pierde habitantes y en 2009 alcanzó su cifra máxima, con 256.973 moradores.

Carabanchel fue también conocido en toda España por haber albergado la Prisión Provincial de Madrid, más conocida como la cárcel de Carabanchel. Fue construida por el régimen franquista e inaugurada el 16 de enero de 1940 para privar de libertad sobre todo a numerosos presos políticos y reclusos comunes, siendo finalmente demolida el 23 de octubre del año 2008. Después, artistas urbanos llenarían de grafitis las instalaciones abandonadas.

El distrito de Carabanchel limita con los de Arganzuela, Latina y Usera, además de con la localidad de Leganés, y lo componen los barrios de Comillas, Opañel, San Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, Buenavista y Abrantes.

Toma su nombre de los antiguos municipios de Carabanchel Bajo y Carabanchel Alto, que fueron anexionados a Madrid en 1948, aunque en 1971, tras la restructuración de los distritos, del de Carabanchel surgieron los actuales distritos de Latina y Usera, además del propio Carabanchel.

Población trabajadora

Se trata de un distrito, que no de un barrio, mayoritariamente habitado por población trabajadora con un poder adquisitivo medio y bajo, aunque también alberga zonas privilegiadas, especialmente en áreas de nueva construcción.

Carabanchel es una zona humilde donde, efectivamente, se le está aportando gran valor a iniciativas locales como eventos y exposiciones relacionadas con la cultura en todas sus facetas. Time Out cita que "en su día" fue "concebido como una zona de clase trabajadora a las afueras del centro de la ciudad que con el tiempo se ha convertido en un destino que une tradición y vanguardia" al sur de Madrid.

"El colectivo de jóvenes arquitectos Casa Antillón, la galería de arte Veta, las tradicionales tapas La Casa de los Minutejos, los nuevos jardines del palacio de la Finca Vista Alegre, el picoteo de la cafetería Merinas, la galería Sabrina Amrani, los vinos de La Grifería, las gallinejas de Casa Enriqueta, las cervezas artesanas de Patanel y la azotea de El Observatorio Musical, los conciertos de Gruta 77 y las fiestas de San Isidro son sólo una pequeña muestra de cómo es la vida en este barrio", menciona la página web, que aglutina en la oferta cultural de Carabanchel desde galerías de arte a bares donde tomar vinos.

Laureles, en Medellín (Colombia), es el mejor

Un poco exagerada si parece, en todo caso, la afirmación de que esta zona de Madrid se asemeja al SoHo neoyorquino. La publicación asegura que han "pedido a miles de habitantes" que les " digan los lugares más interesantes de sus ciudades", esos sitios "que adoran y donde están las novedades más interesantes, donde se sale a pasar el rato, a divertirse y a disfrutar de una cultura diferente" y el tercer lugar mejor parado del mundo ha sido Carabanchel, que, al parecer, "refleja su diversidad y riqueza a través de su comida, cultura y ocio".

El mejor barrio del mundo para "los lectores y editores de Time Out" es Laureles, en Medellín (Colombia) y Smithfield, en Dublín (Irlanda) de un total de 40 'barrios' seleccionados por todo el mundo. Por eso "Carabanchel se ha ganado, nada más y nada menos, que el tercer puesto en el ranking que los lectores y editores de Time Out elaboran cada año con los mejores barrios del mundo".

"Orgullo de barrio!"

Eso sí, los propios vecinos de Carabanchel han reaccionado en Facebook a tal designación para su "barrio", que en realidad es un distrito.

De los cerca de 600 comentarios que acumula la publicación en FB, hay algunos positivos acerca de que Carabanchel pueda ser el tercer mejor barrio del mundo, como "Olee mi barrio Carabanchel, donde creci, donde pase mis buenos tiempos, donde nacio mi hija, el mejor barrio del mundooo", "yo hace años me fui a otro sitio pero sigo diciendo que soy Carabanchelera y así será siempre", "Orgullo de barrio!", "Nice..todo un reconocimiento.. a un barrio de Madrid", "Barrio muy chulo y moderno! Muy art !", "Ole! mi barrio" u "Ole y ole mi Carabanchel natal, lo mejor".

"Venga ya!!!"

Pero abundan más los que no dan crédito, sobre todo los que les causa risas de este estilo "Jajajajaajjajajaja". Hay comentarios que de toda índole que, cuanto menos recelan de que Carabanchel pueda alcanzar tal honor, como estos: "Buen sentido de humor", "Sobre todo por el día de metro carpetana donde están los yonkis en la Plaza o por Matilda Hernández que están varios edificios de Okupas. Allí Mola es como el Bronx", "Y el PAU lo mejor de Carabanchel que es a lo que se refiere la noticia, eso es clase", "Así va España..... Con estos pensamientos, vamos cuesta abajo y sin frenos!!!!!", "Imagínate como esta el mundo", "Igualito al Soho jajajaja", "El Soho a lo cutre JAJAJA por Dios", "El tercer barrio con más delincuencia será", "Es grande mi barrio pero eso de ser como el Soho de NYC... Ahí nos hemos pasao un poco jajajja", "Venga ya!!! Y vivo en Carabanchel", "Si, lo mismito", "Será la nueva zona del Pau. Pero vamos el resto es para morirse de pena!!!", "El mundo today llego aquí también jaja", "Pues estamos buenos" "Lo q hay q leer", "Cuesta creerlo. Pero bueno. Si es así, felicidades", "A ver, señoras y señores, la noticia es que Carbanchel se está gentrificando aceleradamente, ha entrado en una espirar de especulación típica, y hace falta una campaña mediática para justificar el alza de precios a base de darle un barniz de glamour".

"Iré con mi Rolex entonces"

Los que no se creen lo que publica Time Out sobre Carabanchel continúan con la sorna: "Buen chiste!", "Debo vivir en otro país. Yo he trabajado en Carabanchel muchos años y no se si estamos hablando del mismo Carabanchel de Madrid", "Si es el mejor, cómo serán los peores", "Al final va ser mejor que la finca y todo", "El tercero mejor del mundo? Se an venido muy arriba me da", "¿Quién hace estas cosas? Yo trabajo en Carabanchel de barrendera y con todo mi respeto no he visto barrió más sucio y incibico, hay calles que dan pena", "Mayor índice de homicidios el año pasado. Todo muy cool. Quién lo dice no vive allí.", "Sin zonas peatonales, sin zonas de aparcamiento, con una tasa de exclusión social alarmante,sin limpieza ,sin iluminación ,locales de juego, locales de trapicheo ocultos,ocupación, las zonas verdes echas una pena. Somos ciudadanos de segunda para algunos", "El mejor barrio del mundo para ir con escolta JAJAJAJJA", "Claro y Gandía es las Seychelles", "Que valorrr, anda que os habéis lucido", "No me jodas jajaja", "Yo soy de Carabanchel y quien haya otorgado ese premio , tal vez estuvo una tarde perreando", "Yo he vivido en Carabanchel, y la verdad que de buen barrio nada de nada", "De verdad, no nos toméis el pelo", "¿Es coña no? La tal Isabel Gil que ha escrito esto que deje de beber", "Iré con mi Rolex entonces", "Joder que risa", "Como se ve que los que lo eligen no viven en ese barrio".

Personalidad propia

Carabanchel, en todo caso, es un distrito de Madrid con personalidad propia que, por ejemplo, cuenta con el tercer club de fútbol más antiguo de la comunidad tras el Real Madrid (1902) y el Alético de Madrid (1903). Se trata del Real Club Deportivo Carabanchel, fundado en 1916, que juega sus partidos como local en el Campo de La Mina. Otro clásico de la zona, el Club Deportivo Puerta Bonita llegaría más tarde, en 1942.

Carabanchel se hizo popular en el cine por la película Manolito Gafotas, ambientada en sus calles; o por el film de 1992 de Álex de la Iglesia El Día de la Bestia, interpretada, entre otros, por un personaje popular del barrio que, sin embargo, hace años que no vivi allí, como es Santiago Segura. "Satánico y de Carabanchel", decía en el largometraje.

Carabanchel es un distrito más de la capital, con sus propias circunstancias favorables y no tanto. Muchos de sus vecinos ponen en duda que pueda ser el tercer mejor barrio del mundo e incluso ponen otros zonas de Madrid como mejores ejemplos, mientras que otros lo defienden orgullosos como el lugar que les vio nacer.