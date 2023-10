El Gobierno da nuevos detalles sobre la muerte de Álvaro Prieto: "Era imposible de ver desde el exterior"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha dado nuevos detalles sobre la muerte de Álvaro Prieto. El político ha sido el encargado de ofrecer, a lo largo de las cuatro jornadas de búsqueda desde su desaparición hasta el descubrimiento del cuerpo del joven de forma accidental por un cámara de TVE, la versión oficial de los hechos y este martes ha profundizado en lo que se conoce cono certeza hasta ahora.

Fernández ha dado una entrevista a Canal Sur Radio en la que ha informado de varias novedades que no se conocían hasta el momento y ha confirmado otros aspectos que ya se habían filtrado durante la jornada del lunes.

No hubo implicación de terceros

"La investigación pone de manifiesto algo que era importante descartar, que no ha habido participación de terceras personas y que todos los hechos suceden en solitario", ha declarado Fernández.

El delegado del Gobierno ha explicado que todo se debe a "una situación desgraciada le lleva a una actitud que cuesta trabajo entender en este momento, de introducirse en una zona restringida al público y llegar a la zona de talleres, en donde se produce el fallecimiento".

Todo apunta a la electrocución como causa de la muerte

"Todos los indicios apuntan a que ese ha sido el motivo. No olvidemos que estamos en un entorno en el que hay una catenaria que porta una intensidad muy grande de corriente y, por lo tanto, todo apunta a que ha podido ser así y precisamente el lugar en el que se ubica el cadáver no tiene sentido si no se produce desde la parte de arriba del tren", ha explicado Fernández.

Se confirman las imágenes de la muerte de Álvaro Prieto

Fernández ha confirmado que, efectivamente, las imágenes a las que aluden varios medios de comunicación este martes han tenido lugar. "Una vez que se comprueba el lugar en el que aparece el cadáver, automáticamente el foco de las imágenes que se visualizan se ubica ahí, en ese entorno más inmediato. Es donde finalmente se comprueba esa situación en la que él accede, accede a la parte alta del tren y a partir de ahí se produce lamentablemente lo que sospechamos", ha informado.

Álvaro Prieto rechazó cargar su teléfono móvil en Santa Justa

"No quiso aceptar esa ayuda, evidentemente una persona cuando está sin el billete en el tren de forma habitual se le invita a salir o a sacar el billete, y en este caso se le ofrece incluso la posibilidad de cargar el móvil, pero no accede. No sabemos la razón ni el motivo, pero no accede. A partir de ese momento se produce esa salida de Santa Justa en dirección a las vías del tren", ha aseverado Fernández.

Cómo se descubre el cadáver de Álvaro Prieto

"Este tren llevaba parado desde el 24 de agosto, estaba en reparación y se mueve de manera interna para propiciar un espacio para meter otro tren que tenía que estar sometido a inspección técnica", ha dicho Fernández, avalando lo expuesto por Renfe el lunes por la mañana. El delegado del Gobierno ha informado de que "por la situación en la que se hallaba el cadáver era imposible de ver desde el exterior y a partir de ese movimiento es cuando sí se hace visible".

Por qué no se descubrió antes el cadáver de Álvaro Prieto

El delegado del Gobierno ha insistido en la dificultad de ver el cuerpo del joven y que incluso esa zona ya se había revisado de forma aérea: "Lo cierto es que esa zona había sido ya batida desde el punto de visual y con drones, pero era absolutamente imposible porque a esa parte entre vagones solo se podía acceder desde esa parte alta de los trenes, ni siquiera desde la parte baja".

Fernández ha explicado que el descubrimiento solo pudo tener lugar "cuando se mueven los trenes". "Es cuando el cuerpo se desprende de uno de los vagones y automáticamente se hace visible", ha reafirmado.