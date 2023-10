Xavier Martí (Education First): "Tenemos el objetivo de volver a abrir la escuela de Madrid"

El gigante de la enseñanza de idiomas Education First trata de recuperarse de la pandemia. Del mismo modo que golpeó a la industria turística mundial, el coronavirus segó el negocio del envío de estudiantes al extranjero. Si bien ni siquiera en 2020 la compañía sueca llegó a bajar la persiana, lo cierto es que sí tuvo que suspender gran parte de sus operaciones y estructura. Desde entonces la remontada fue progresiva, aunque tras un 2022 fulgurante la vuelta de la competencia este verano provocó que el crecimiento no fuera tan grande como el esperado. En España, la firma incrementa sus números.

El objetivo del grupo, con 600 centro y oficinas en 50 países, eso sí pasa por reabrir la escuela de Madrid en el horizonte, explica su consejero delegado en el país, Xavier Martí, a elEconomista.es. El dirigente nos atiende en el centro que la organización tiene en la barcelonesa calle Balmes, uno de los dos que tiene, junto al de Málaga en España.

El año 2023 fue un verano de récord a nivel turístico, ¿cómo fue para Education First?

Ha ido bien, pero no tan bien como esperábamos. El 2022 fue buenísimo y teníamos muchas esperanzas para 2023. El año pasado apostamos todo y nos salió muy bien porque nosotros no cerramos ni durante el 2020 ni durante el 2021, como sí hicieron casi todos nuestros competidores. Sufrimos porque nosotros mantenemos los costes de nuestras escuelas, pero eso hizo que en 2022 no nos hubiésemos desentrenados y nuestros centros estuviesen abiertos. Las agencias tenían más dudas, debían reservar un año antes y reservaron pocas camas. Nosotros ya las teníamos, solo había que llenarlas. En cambio, este año ya no hemos disfrutado de estar solos en el mercado.

¿Cómo se traduce esto en cifras?

Hemos crecido un 5% respecto a la temporada de 2022. A falta de los datos de cierre, puedo decir que el año pasado estábamos al 85% respecto a 2019 y la media del sector era del 60%.

¿Cómo se comportó el mercado español?

El mercado nacional supone alrededor del 8% del negocio de Education First. Mandamos alrededor de 10.000 estudiantes al exterior y recibimos 5.000 en nuestras escuelas de Barcelona y Málaga, hemos crecido entorno un 20% frente a 2022. Es cierto que todavía no hemos llegado a los volúmenes que teníamos en 2019, pero es porque nosotros teníamos un centro en Madrid y que tuvimos que cerrar en mayo de 2020 por el impacto del coronavirus.

¿Hay perspectiva de reabrirla?

Está en la hoja de ruta, es nuestro objetivo. Hay que ver cuánto más podemos seguir rentabilizando las escuelas de Barcelona, que hemos ampliado hace cuatro meses, y Málaga. Sabemos que la propuesta de valor de cada ciudad es diferente, pero de momento todavía podemos apalancarnos un poco más en estas dos ciudades.

¿Y más allá de Madrid?

La próxima etapa sería Madrid. Luego, creatividad al poder, abrir en Ibiza o Mallorca tendría mucho éxito. Hay que tener en cuenta que tenemos una escuela en Costa Rica que recibe estudiantes de EEUU que quieren aprender español.

¿Cuáles son los planes como emisores?

Como emisores tenemos oficina actualmente en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Bilbao y en Valencia. Antes del covid, además, estábamos en A Coruña, Girona, Sevilla, Palma y Tenerife. Pero en este periodo hemos aprendido muchas cosas y es verdad que teniendo oficina estás más cerca del cliente y tienes más capacidad de convencerles de que se vayan contigo, aunque también hemos visto como muchas tecnologías nos permiten ahorrar en costes, en oficinas y poder estar con un contacto muy próximo al cliente. Estamos abriendo oficinas paulatinamente, pero hay que ver qué inversión nos compensa tener. ¿Vamos a tener oficinas en diez o quince ciudades otra vez? Lo vamos a analizar año a año para ver si realmente vale la pena.

Queda claro el impacto de la pandemia, ¿y la inflación cómo os ha afectado?

Los precios han subido. Dónde nos hemos enganchado los dedos ha sido en los paquetes de 'todo incluido', porque, aunque habíamos reservado vuelos, la subida de los billetes nos ha afectado. Lo hemos sufrido, pero no lo hemos repercutido todo.

¿Cuánto han subido los precios?

A nosotros los costes nos han subido alrededor del 15% y el precio de los paquetes se ha incrementado un 10%. Un 5% lo hemos asumido e nuestros márgenes.

¿Y para 2024?

Las expectativas son muy buenas. Nosotros comenzamos la parte más potente de la campaña entre enero y febrero, pero ya tenemos el catálogo listo y el volumen de ventas que tenemos en las últimas semanas está por encima de 2019, así que de momento pinta bien. Estamos incluyendo nuevos productos como un campamento Steam, que nos parece fundamental, pues nos permite ampliar la oferta y la propuesta de valor.