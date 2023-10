Bodegas Langa proyecta una nueva bodega para dar el salto a los vinos 4.0

Mercados exteriores y tecnología. Son los dos ejes sobre los que Bodegas Langa está asentando su crecimiento. Con sede en Calatayud, en Zaragoza, la empresa bodeguera quiere poner en marcha una nueva bodega de elaboración, adyacente a la actual, para ampliar su capacidad de producción y dar cabida a los distintos tipos de elaboraciones.

Estas nuevas instalaciones, para las que se está a la expectativa de una subvención de la Unión Europea, se acometerían por fases, estando prevista su finalización en 24 o 36 meses. La primera de ellas estaría concluida en un año y tendría una capacidad para medio millón de kilos de uva.

Esta nueva bodega permitirá dar el salto a la elaboración 4.0, de manera que se gestione toda la entrada de uva en un clic. "Es un plan de diseño de una bodega futurista en la que todo estará mecanizado y se tendrá control de todos los parámetros sin que sea prácticamente necesario entrar en la propia bodega", explica César Langa, director de Bodegas Langa, a elEconomista

Además de este proyecto, Bodegas Langa acaba de abrir una sede con el socio local, Ted Lin (su importador exclusivo en el país desde 2013), en la ciudad china de Xiamen.

Esta es la primera apertura en el exterior para "atender mejor a los clientes e impulsar las ventas en el sur de China. Está en un triángulo con Taiwán y Hong Kong. Es una zona comercial y portuaria en la que hay mucho flujo de mercancías y desde este punto nos podremos expandir al interior de China", añade.

Esta sede, situada en el pleno corazón comercial de la ciudad, no es una tienda al uso. Tiene también la función de ventas y será el enclave en el que se lleven a cabo las reuniones comerciales y se reciba a los clientes. Además, cuenta con un espacio de degustaciones para catar la gama de vinos y cavas, aparte de poder dar a conocer sus procesos de elaboración, las particularidades de sus vinos y cavas y la filosofía y cultura de esta bodega. De este modo, se pretende que sea un espacio de promoción de la bodega en China.

Las perspectivas son positivas porque la demanda crece en el mercado chino y la sede "nos va a permitir tener un contacto directo con importadores mayoristas y minoristas y todo aquel que esté interesado". Antes de la pandemia, era el destino de alrededor de 50.000 botellas entre vinos y cavas.

"La gestión desde España cuesta más porque la idiosincrasia China no es como la del europeo. Necesitan testear el producto", añade Langa, quien no descarta abrir alguna sede más en el exterior aunque, de momento, no hay nada cerrado a corto plazo. "Vamos a ver primero cómo funciona la de China y si, con el paso del tiempo, vemos que ha sido positivo, valoraremos otras opciones".

Bodegas Langa, de la Denominación de Origen Protegida Calatayud, exporta cerca del 95% a más de 34 países, estando ahora inmersa en más acciones promocionales para reforzar su presencia en los mercados internacionales. En concreto, con el apoyo de la Unión Europea, están en el punto de mira terceros países como Rusia, Canadá, Brasil o Japón, así como otros destinos entre los que destacan Suiza o Reino Unido, además de China.

Estos no son los únicos mercados en los que se trabaja. Recientemente, la bodega ha recibido la visita de una misión de la República Checa, país en el que en la actualidad tienen poca presencia y que quiere incrementar.

Además, están focalizados en Centroamérica para abrir los mercados en los que todavía la introducción de sus vinos es baja como es el caso de Ecuador, El Salvador u Honduras. La presencia en ferias, como Prowine de Sao Paolo o Vinexco Hong Kong, es también decisiva para conseguir los objetivos internacionales.

La nueva bodega permitirá aumentar la capacidad de producción y dar paso a nuevas elaboraciones de vino

En los mercados exteriores, comercializa sus vinos, además de sus cavas Reyes de Aragón en los que hay "buenas perspectivas de ventas", aunque "en el sector hay una merma de cantidad en los dos últimos años y se prevé una subida de precios para finales de año o el próximo año porque no hay existencia de vino de base para cava y habrá presión sobre el producto, pero no podemos cuantificar cuanto. Hay un problema de cantidad".

En este caso, las ventas se centran en el mercado exterior, que concentra el 40% de la producción, mientras que el nacional y regional aglutina el 60%.

La vendimia más temprana en 150 años

Bodegas Langa tiene una producción de alrededor de un millón de botellas. Se reparte en un 50% para vinos espumosos y un 50% para vinos tranquilos (sin gas). De estos últimos, los vinos tranquilos, el 90% se corresponde con variedades de uvas tintas. En el caso de los espumosos, prácticamente todo es de uva blanca.

La bodega suele recoger entre 700.000 y 800.000 kilos de uva al año. Las últimas previsiones apuntan a un descenso de entre el 10% y el 15% en esta vendimia. No obstante, las últimas lluvias mejoran las estimaciones.

En la bodega, creada en 1867 por Mariano Langa y que ha llegado a la actualidad a través de cinco generaciones, la vendimia se ha adelantado por causas climáticas. "Es la más temprana en 150 años. Ha sido un verano muy cálido y muy seco primero y esto ha acelerado mucho la vendimia. Tras un mes seco, está el mes de septiembre inusualmente húmedo, lo que está provocando ahora que se retrase".

"Es un año atípico, que ha traído consigo la adaptación de la recolección y las producciones" con la dificultad de que la maduración de las distintas variedades no ha sido uniforme en sus viñedos en El Frasno. La uva de garnacha autóctona, especialmente la tinta, es una de las más tardías de Aragón y España. Es habitual que comience en septiembre, con la llegada del otoño, y se prolongue hasta octubre. Un adelanto de dos semanas que también ha sucedido en la uva blanca chardonnay. No obstante, estas condiciones han permitido que no se hayan producido afecciones fúngicas.

El resultado se prevé que sean vinos frescos, intensos, de menos grado alcohólico y con mucho color. "Es una añada para disfrutar de una cara de la vendimia diferente" en la que no faltará el toque "Jumandil", el viento típico de la zona que seca la hoja rápidamente e impide que proliferen los hongos cuando llueve a causa del calor y de la humedad. "La cosecha de 2023 viene con personalidad única y unos vinos con unos perfiles distintos a los de hasta ahora".