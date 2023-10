Quién es Mishel Gerzig, excapitán del ejército israelí

Ante una guerra tan cruenta como la que se desarrolla entre Israel y Palestina, con todas las miradas depositadas en las fronteras de ambos territorios, cada condena pública o muestra de apoyo cuenta. Y si estos gestos proceden de personajes mediáticos, corren el riesgo de difundirse rápidamente a golpe de 'click'.

Un rostro muy conocido en Israel, pero que en España su popularidad queda restringida principalmente al mundo de la moda (y en segundo plano al mundo del fútbol y de la prensa del corazón), es el de Mishel Gerzig, una joven y popular modelo israelí de 26 años. En los últimos días su nombre está escapando de los citados entornos mediáticos con motivo de la guerra entre Israel y Palestina. O más bien por sus comentarios en redes sociales, en los que apoya al ejército israelí y condena los actos perpetrados por Hamás.

"Hamás es una organización terrorista que mata a cualquiera que se interponga en su camino, incluso aquellos que son palestinos", "están en contra de cualquiera que no se parezca a ellos, ya sean blancos, homosexuales o judíos" o "quienes apoyan a Hamás apoyan la inhumanidad" son algunos de los comentarios que la joven ha publicado en algunas de sus últimas fotografías compartidas en redes sociales.

Pero más allá de la condena y el repudio a los actos de Hamás, ¿quién es Mishel Gerzig y, sobre todo, qué tiene que ver con España? Una simple búsqueda en sus redes sociales sirve para despejar toda duda.

Capitán de la Marina Israelí

Su nombre completo es Mishel Gerzig Courtois, con un segundo apellido que puede resultar conocido para muchos. ¿Casualidad? Las últimas fotografías aclaran lo evidente. Está casada desde este verano con Thibaut Courtois, futbolista belga y portero titular del Real Madrid.

Se podría pensar que sus palabras emanan simplemente del dolor de ver cómo su país y sus compatriotas están sufriendo el dolor de un conflicto bélico. Sin embargo, su actitud se entiende mejor al averiguar que la joven tuvo que aparcar su carrera de modelo, iniciada a los 13 años, para alistarse en el ejército y hacer el servicio militar. Según explicó la joven en una entrevista para la revista Hola, Gerzig logró ser durante dos años capitana de barcos de rescate en la Marina, con quince soldados bajo su mando.

"Fue la mejor época de mi vida, pero también la más dura. No veía mucho a mi familia ni a mis amigos, me perdí muchas vacaciones, fiestas de cumpleaños… Pero lo que hice fue tan importante que me sentía muy orgullosa", indicó la modelo.

Preguntada por si recomendaría esta experiencia a otras mujeres, Gerzig no dudó. "El entrenamiento al que me sometí y mi servicio me aportaron una gran disciplina, me enseñaron los valores del trabajo en equipo, el amor hacia tus semejantes, hacia tu país y tu familia. Aprendes lo que es la verdadera responsabilidad y el trabajo duro. Pero, sobre todo, a no rendirte y a ser la mejor versión de ti misma", afirmó en aquella entrevista.