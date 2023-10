Cómo ser reservista de las Fuerzas Armadas en España: requisitos, proceso de selección y sueldo

Hay que saber lo primero lo que es un reservista voluntario, se trata de una persona que quiere aportar, de manera voluntaria y temporal, sus capacidades, conocimientos y habilidades en las misiones de las Fuerzas Armadas. Quién desee hacerlo, puede elegir ayudar al Ejército, Armada o Cuerpo Común, además de delimitar el tiempo que quieren colaborar según su disponibilidad o grado de compromiso.

Requisitos para ser reservista de las Fuerzas Armadas en España

No cualquier persona puede ser un reservista de las Fuerzas Armadas en España, se exigen una serie de requisitos. Hay que tener la nacionalidad española; tener entre 18 y 57 años para Oficial y Suboficial y entre 18 y 54 para Tropa y Marinería; no tener antecedentes penales; acreditar una buena conducta ciudadana; no estar privado de derechos civiles; no haber sido separado del servicio de las administraciones públicas mediante expediente disciplinario ni estar inhabilitado del ejercicio de la función pública; acreditar niveles educativos o títulos profesionales que se piden en la convocatoria para cada una de las categorías y no tener inserciones o tatuajes que sean contrarios a los valores constitucionales o que atenten contra la imagen de las Fuerzas Armadas.

Si cumples los requisitos, la persona firmará un compromiso inicial de tres años en el que esta debe dejar claro cuánto tiempo quiere estar activo y su voluntad de hacer misiones en el extranjero o participar en misiones de mantenimiento de la paz y la seguridad.

Sueldo de los reservistas de las Fuerzas Armadas

En cuanto al sueldo, los aspirantes que obtengan la condición de reservista voluntario recibirán una indemnización calculada sobre el salario mínimo interprofesional diario cuantificado. Pero para el personal aspirante para acceder al puesto alférez o alférez de fragata percibirá tres veces ese salario; los que aspiran al puesto de sargento, dos veces y medio ese salario y los aspirantes a sargento o marinero, el doble del salario.

El personal reservista voluntario recibirá las retribuciones que tienen fijadas los militares profesionales, durante su período de activación. Y mientras estén activado en las Fuerzas Armadas como reservista voluntario, el Ministerio de Defensa paga una indemnización o un sueldo según el tipo de activación.