Qué alternativas hay para visitar la Alhambra de Granada si las entradas están agotadas

Un viaje a Granada no puede darse sin la correspondiente visita a la Alhambra, la edificación más icónica de la ciudad y uno de los monumentos más visitado de nuestro país. Sin embargo, es frecuente que, quienes no planean su viaje con antelación, no puedan realizar la visita porque se han agotado las entradas, algo que puede tener solución.

En concreto, las entrada más demandada y las primera en agotarse es la entrada general, que incluye la visita completa en el horario establecido de apertura y tiene un precio de 19.09 euros. Sin embargo, hay otras opciones para visitar la Alhambra en caso de que esta entrada esté agotada.

Alternativas para visitar la Alhambra de Granada

En la web oficial del Patronato de la Alhambra y Generalife se encuentran disponibles otras opciones de entrada que permiten ver una parte de la edificación o todo el conjunto en días separados, añadiendo además otros elementos a la visita.

Es el caso de la entrada de Jardines, Generalife y Alcazaba, que solo permite ver esta parte, pero cuyo precio es más reducido: cuesta 10,61 euros. Con ella, al menos, se puede visitar una gran parte de este monumento. Lo mismo sucede con la entrada de visita nocturna a los Palacios Nazaríes, una experiencia también recomendable, por un precio de 10,61 euros.

Por otro lado, se puede optar por entrada más completa, la Dobla de Oro General, que incluye visita a todo el complejo de la Alhambra durante el día, así como un recorrido por el barrio del Albaicín. Esta entrada tiene un precio de 27,30 euros. También está disponible la entrada Dobla de Oro Nocturna, que incluye lo Palacios Nazaríes, los monumentos andalusíes y el Albaicín por un precio de 20,93 euros.

Otra buena opción es comprar la Alhambra Experiencias, que incluye la visita nocturna a Palacios Nazaríes y la visita por el día a Alcazaba, Jardines y Generalife, pero se realizan en dos días, que tienen que ser consecutivos, por lo que habría que pasar una noche en la ciudad de Granada.

Igualmente, está disponible la entrada Combinada Alhambra y Fundación Rodríguez-Acosta, que incluye todo el complejo de la Alhambra, al igual que en la entrada general, pero sumando la Fundación Rodríguez-Acosta. Ahora mismo, esta entrada no se encuentra disponible, pero se puede consultar la información en la mencionada web.