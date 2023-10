Ruptura total del Gobierno de Gijón: Moriyón acusa a Vox de una "emboscada" y Rouco pide su dimisión tras la "traición"

El Gobierno de Gijón ha saltado por los aires. La alcaldesa, Carmen Moriyón, anunció este miércoles la expulsión de Vox del Gobierno de la ciudad después de que anunciaran cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) para hacerlo acorde a la línea de su partido y alejado de "sesgos y partidismos". Un hecho que Moriyón ha calificado este jueves como una "emboscada" para cumplir con las órdenes de Madrid, al tiempo que la concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), ha pedido la dimisión de la alcaldesa tras la "traición" a los gijoneses.

Tras una recepción en el Ayuntamiento, Moriyón ha preguntado qué había hecho el citado Festival "para estar enfollonado". "Como no era una broma, tomé la decisión que había que tomar", ha remarcado la regidora, quien ha incidido en que nadie de los tres partidos del tripartito ni en campaña ni después había hecho mención a cambios en el FICX.

Y si bien ha indicado que pueda ser susceptible de mejora como cualquier evento, no puede estar en "entredicho" y sembrar "incertidumbres", así como crear premios acordes a los valores de un partido político siendo este festival "marca" de la ciudad. "El que quiere va, y el que no quiere no va", ha recalcado.

"Eso no lo ensucia nadie en nombre de ninguna sigla de ningún partido político", ha dejado claro Moriyón, al tiempo que ha señalado que "todo tiene un límite". Para ella, es "muy grave" que se hiciera, además, para cumplir el mandato de Madrid de unas siglas sobre cómo tenía que ser el festival gijonés.

Bloqueo del Consejo de Divertia

Asimismo, ha explicado que Vox tuvo bloqueado desde el pasado 29 de agosto la formación del Consejo de Administración de Divertia porque Rouco no iba al notario.

Un mes después se enteró de que la concejala de Vox había sido informada por los servicios jurídicos de la Junta General del Principado de Asturias que es incompatible ese puesto, así como el de representante en el Consejo de Administración en Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías, con el cargo de diputada regional. "Que se olvide", ha dicho del puesto en Gijón al Norte sobre Rouco.

"Y no lo dice a nadie", se ha quejado sobre Rouco, a lo que se ha cuestionada sobre "qué lealtad es esa". Moriyón le ha reprochado que bloqueara todo ese tiempo un Consejo de Administración por el que tenía que pasar ya la programación de festejos de los próximos meses.

"Estas cosas raras no sé a qué se deben ni las entiendo", ha indicado la alcaldesa, quien ha añadido que no les encuentra explicación. A esto ha sumado la "emboscada" a una marca de Gijón como es el FICX.

"Somos una piña"

Por otro lado, la alcaldesa ha asegurado que está "muy tranquila", como también lo están los otros concejales que conforman el Gobierno local. Ha señalado también que en este día se firmó el anteproyecto de Ordenanzas Fiscales, como prueba de que el Ayuntamiento sigue funcionando.

Es más, ha recordado que en los otros dos mandatos en los que fue alcaldesa, en uno Foro gobernó con ocho concejales y en otro con nueve. "Ahora somos 13, no se nos pone nada por delante", ha asegurado con referencia al pacto de Gobierno con el PP, que sigue adelante.

"Somos una piña", ha sostenido antes de afirmar que no se va a paralizar el Ayuntamiento. Por el momento, la alcaldesa vuelve a ostentar la competencia de Festejos, que tenía Vox, hasta volver a delegarla en otro concejal. "Yo no tengo prisa ahora en nada", ha señalado, antes de incidir en que lo urgente es lo que hizo ya, con referencia a sacar del Gobierno a Vox. Ha agradecido, en este punto, el apoyo del PP en todo este asunto.

Habrá presupuestos

Ha reivindicado, asimismo, la capacidad de diálogo y consenso del Gobierno local, de cara a sacar adelante los presupuestos municipales para 2024. "Gijón tendrá presupuesto, no tengo ninguna duda", ha resaltado Moriyón, quien ha avanzado que con Vox no van a negociar.

Sobre si ha hablado con Rouco desde lo acontecido, ha señalado que no, para después llamar la atención si es que la concejala de Vox habló acaso con ella antes de salir a dar una rueda de prensa "arremetiendo y pretendiendo desmantelar el Festival de Cine de Gijón". Tampoco le propuso Rouco hacer cambios en el FICX.

Vox pide su dimisión

Por su parte, la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco (Vox), ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha acusado a Moriyón de "traicionar" a los gijoneses y ha pedido su dimisión.

Álvarez Rouco, que sí admitió preguntas, ha acusado a Moriyón de "mentir" y ha dicho que lo que ha hecho es "quitarse la careta" dejando claro ante todo el mundo que lo único que quería era los votos de Vox para convertirse en alcaldesa.

"Con esta maniobra expresa su traición a la voluntad de la mayoría de los gijoneses en las urnas, una mayoría compuesta por distintas sensibilidades de centro-derecha", ha lamentado.

La edil de Vox, que ha explicado que los miembros de Foro conocen desde hace dos semanas sus planteamientos respecto al Festival de Cine, ha dicho que Moriyón ha incumplido lo pactado, por ejemplo en cuestión como la rebaja prometida del IBI. "Está aceptando las imposiciones del PSOE", ha comentado sobre Moriyón.

"¿Dónde está la libertad para todas esas personas que representa Vox?", ha preguntado Álvarez a la Alcaldesa, a la que ha acusado de "abuso de poder", de "autoritarismo" y de recurrir a "piruetas políticas".

"Con esta actuación Moriyón se ha retratado y pierde cualquier atisbo de seriedad, credibilidad y prestigio", ha añadido, concluyendo que la Alcaldesa ha demostrado que "no es de fiar".