La alcaldesa de Gijón, tras la polémica con Vox por el Festival Internacional de Cine: "Se acabó"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha convocado este miércoles una rueda de prensa urgente a las 18:00 horas, en la que se prevé que anuncie la ruptura del pacto con Vox, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al Gobierno local.

"Se acabó", ha publicado Moriyón en Twitter, sin llegar a dar más explicaciones sobre el significado de estas palabras.

Todo ello ocurre después de que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), anunciara a los medios de comunicación su intención de hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón, para que dejara de ser "de unos pocos" y se alejara de "sesgos y partidismos", para enfocarlo más a los ideales de su partido; "trabajo, esfuerzo y respeto a todos".

En una rueda de prensa destacó que, para esta edición del FICX, que se celebrará del 15 al 25 de noviembre, se hará entrega de un galardón de reciente creación, que se otorgará a algún cineasta que proyecte "lo que Vox quiere", es decir, "trabajo, esfuerzo y respeto a lo demás".

Rouco defendió que el enfoque de Vox es "coherente" con la dinámica del Gobierno tripartito, pero también con ideas del partido que representa. En este sentido, incidió en que más allá de "intereses partidistas conflictivos", Vox quiere apostar por un enfoque "distinto, pero siempre respetuoso".

Cabe recordar que el Gobierno tripartito lo forman Foro, PP y Vox. No obstante, el pacto no fue firmado a tres bandas, si no que Foro firmó un acuerdo con el PP y otro con Vox.

Un festival independiente

Por su parte, el director del Festival Internacional de Cine de Gijón, Alejandro Díaz Castaño, ha mostrado su confianza en que el certamen gijonés no perderá la esencia de los últimos años.

"Tengo total confianza en que Carmen Moriyón defenderá el festival independiente como siempre ha sido en sus años de Gobierno", ha remarcado tras el anuncio de la concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), de hacer cambios para reflejar los ideales de su partido.

"Estamos a la espera de noticias", ha señalado Díaz Castaño.