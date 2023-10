Primer choque PP-Vox en Les Corts en Valencia: votan enfrentados por la violencia de género

La luna de miel entre los dos socios del Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón, al menos en Les Corts Valencianes, ha llegado a su fin con la primera votación en que PP y Vox han votado enfrentados. De hecho, los votos de los populares se han unido a los de los dos grupos de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, para sacar adelante la renovación del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

Vox, que ya se había desmarcado desde sus orígenes de esta iniciativa, votó en contra. Esta es la primera vez en que los socios del gobierno autonómico votan de manera diferenciada desde que tomó posesión Carlos Mazón como presidente hace casi tres meses y vuelve a mostrar una de las grietas de la coalición, que ya ha generado varias polémicas por la posición del partido de Santiago Abascal.

PP, PSPV y Compromís acordaron un texto conjunto con cinco puntos: aprobar el segundo Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista; que sea fruto del acuerdo de las administraciones, entidades sociales, organizaciones de mujeres, partidos políticos y agentes sociales; que tenga en cuenta los trabajos ya realizados fruto de la labor de las dos reuniones celebradas desde el 18 de septiembre de 2022; dotarlo de recursos suficientes para su ejecución; informar a Les Corts en un máximo de tres meses desde la aprobación.

Tras varias negociaciones entre las tres fuerzas, la redacción acordada finalmente pide "aprobar el II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista" sin referencia temporal, pero da tres meses para dar cuenta a Les Corts del cumplimiento de la propuesta, informa Europa Press.

La portavoz de Vox en el parlamento autonómico, Ana Vega, ha defendido que su posición "ha sido clara siempre" y que no han participado en los pactos contra la violencia de género nacionales, autonómicos ni locales porque "siempre han dicho que la violencia no tiene género".

"La dignidad humana se tiene simplemente por ser ser humano y que hay que proteger a todas las víctimas por igual. Votaremos que no", ha agregado en declaraciones antes del pleno. Durante su turno de réplica, la diputada de Vox Miriam Turiel ha aseverado que el acuerdo valenciano "ha sido un absoluto fracaso" ya que, desde que se firmó, "el número de víctimas año tras año, desgraciadamente, no ha parado de crecer". "Ni sirvió aquel pacto, ni servirá otro, no ha protegido a las mujeres ni les ha dado ninguna seguridad", ha agregado.

En la réplica, la diputada Rosa Peris (PSPV-PSOE) ha asegurado "todo lo que escuchamos de Vox es enormemente preocupante" porque "no reconocen que sufran violencia" y les ha acusado de "dar cobijo a los maltratadores". "Ustedes no se preocupan por las 27.000 víctimas que en el 2022 denunciaron, se preocupan y ocupan del 0,005% de denuncias falsas, eso es lo que les preocupa", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que es "difícil entender" cómo la posición de Vox "forma parte de ese gobierno" y "cómo van a poder integrar el mismo quienes hablan de violencia de género y quienes hablan de violencia doméstica", por lo que "deben resolver ese marco de esquizofrenia".

Los antecedentes del Botànic

En el anterior Ejecutivo de izquierdas del Botànic formado por PSPV, Compromís y Podem ya se vivieron situaciones similares. l primer Botànic arrancó con la abstención de varios diputados de Podem, que apoyaba a PSPV y Compromís desde fuera del Consell, a la investidura de Ximo Puig. En el segundo, los socialistas se desmarcaron de sus socios para aprobar una bonificación del impuesto de sucesiones con PP, Cs y Vox, con el voto en contra de Compromís y Unides Podem.