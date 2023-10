La Fonda Milagros asegura que tenía licencia pero que la documentación se quemó en el incendio de las discotecas de las Atalayas (Murcia)

Teatre funcionaba sin autorización y La Fonda Milagros ni siquiera existía para la administración al denegarse la división del local en dos como había solicitado la empresa responsable del incendio que le ha costado la vida a 13 personas. Al menos así lo ha asegurado en una rueda de prensa el Ayuntamiento de Murcia. Una versión que el abogado del dueño de La Fonda ha desmentido porque el local sí tenía licencia.

Francisco Adán ha concedido una entrevista a los medios de comunicación en el lugar del suceso y ha explicado que su cliente le ha manifestado que La Fonda Milagros tenía licencia, pero la documentación se encontraba en el interior del local "y se ha quemado".

Adán ha explicado que hace menos de un año la Inspección solicitó al propietario de 'Fonda Milagros' dos modificaciones que "se hicieron". En concreto, el Ayuntamiento le comunicó que faltaban dos puertas antiincendios y que debía quitar un objeto inflamable. También hubo una modificación en cuanto a la insonorización.

No obstante, el abogado ha destacado que "el problema que surge es que la documentación de las licencias está dentro del local y se ha quemado". Asimismo, ha admitido que él no ha podido ver ningún papel relacionado con esta información, por lo que tendrá que ver en el Ayuntamiento "quién ha firmado y quién no ha firmado ese cese".

"No hay notificación de cese de licencia"

"El Ayuntamiento sabe perfectamente que el local estaba funcionando y en ningún momento mi cliente ha recibido notificación del cese de la licencia, según la información que a mí me transmiten", ha comentado el abogado, quien también ha dicho que el local cumplía con todos los requisitos en materia de seguridad.

Ha explicado que el local funcionaba en un principio con una licencia que pertenecía a Teatre, versión que sostiene el Ayuntamiento, y que fue en esa discoteca donde se originó el incendio. "Nosotros hemos visto una serie de vídeos donde Teatre utilizó esa noche, en una fiesta 'Remember', cañones de fuego frío que por unas circunstancias que nosotros no sabemos suben demasiado y pueden afectar al cableado eléctrico", ha precisado.

"Da la casualidad que esos cañones se utilizan en una zona donde se producen las primeras llamas", ha afirmado el abogado quien ha pedido que se deje trabajar a los especialistas y la policía, que son quienes "nos van a decir dónde se origina el fuego".

¿Y la licencia de Teatre?

La portavoz de la discoteca 'Teatre', María Dolores Abellán, ha asegurado que el local cuenta con la preceptiva licencia municipal para su funcionamiento, según le ha manifestado el propietario del local.

Abellán ha indicado a Europa Press que el dueño de la discoteca le ha asegurado que cuenta con licencia, aunque ha puntualizado que ella no ha visto el documento. Asimismo, ha informado de que en estos momentos "está recabando toda la información oportuna" para arrojar luz sobre el suceso.