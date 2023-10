Incendio en Murcia: las discotecas Teatre y La Fonda funcionaban sin autorización desde enero de 2022

Las discotecas en las que trece personas han perdido la vida este fin de semana tras declararse un incendio en su interior funcionaban sin autorización. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, quien ha destacado que en enero de 2022 se emitió una orden de cese de actividad de Teatre por no autorizarse la división del local en dos como había solicitado.

Según ha explicado el concejal, Teatre S.L. dispuso de licencia de apertura e inicio de funcionamiento de la actividad el 8 de diciembre de 2008 con destino a discoteca con cocina.

El local presentó una comunicación de modificación de la actividad el 27 de junio de 2019 para dividir ese local en dos, concretamente Teatre y lo que se conoce como La Fonda. Pero según Navarro, el 10 de enero de 2022 el anterior concejal de urbanismo dicta una orden de cese de actividad por entender que esta división del local era una modificación sustancial que requería de una nueva licencia.

El 8 de marzo de 2022 la empresa presenta un proyecto de legalización pero a fecha de hoy todavía no ha concluido este procedimiento, por lo que "Teatre y La Fonda han funcionado sin autorización desde la orden de cese de enero de 2022", según el concejal de urbanismo.

La empresa, "único responsable"

Estos datos han sido confirmados por el exconcejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero (PSOE), quien ha asegurado que tras decretarse el cese de actividad de ambas salas, se ordenó a los servicios de inspección una comprobación de funcionamiento y se procedió a su cierre tras constatarse que seguía funcionando con normalidad. "Aquí el único responsable es la empresa, que a pesar de las comunicaciones efectuadas para cerrar los locales, hizo caso omiso de ello", ha destacado Guerrero.

Por su parte, el concejal Navarro ha dejado claro que van a actuar con "contundencia" para depurar todas las responsabilidades y se van a personar como acusación particular contra la empresa por haber incumplido las órdenes de cese. "Estamos hablando de una tragedia sin precedentes e insisto que vamos a actuar con contundencia para depurar todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias cueste lo que cueste" ha señalado.

Al ser preguntados por los periodistas por qué el Ayuntamiento no actuó cuando las dos discotecas no cesaron su actividad, Guerrero ha señalado que personalmente no tiene constancia de la apertura de las salas porque una vez que se emite la orden de cierre corresponde a la Inspección comprobar si sigue abierto o no y en el caso de seguir con la actividad, lo que procede, salvo causa justificada, es su clausura. "La orden que se dio fue precisamente de precinto y desconocemos por qué no se ejecutó", ha declarado.