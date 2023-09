Una experta en moda cuenta el truco para conseguir los conjuntos de Zara que se ven en Instagram y TikTok: "Me he quedado en shock"

Las redes sociales tienen una importania cada vez mayor en la construcción de necesidades en las personas, y eso afecta muchísimo a la ropa. Mediante el consumo de reels en Instagram o vídeos de TikTok es muy frecuente descubrir prendas de ropa que nos gustan o 'outfits' que queremos imitar, para lo cual acudimos después a las tiendas con el objetivo de conseguir lo que hemos visto con nuestro teléfono móvil.

Una periodista especializada en moda, María Lautenschlaeger, ha descubierto una forma de encontrar esos outfits o conjuntos muy similares para poder comprarlos en Zara, uno de los buques insignia de Inditex. A través de su cuenta de Instagram ha explicado que en la aplicación móvil de la tienda es posible conseguirlo.

"¿Cuántas veces hemos visto un look en Instagram que queremos replicar y no sabemos cómo o hemos visto, por ejemplo, un vestido de Rocío Osorno o los que yo misma os enseño por aquí y no tenéis la referencia?", se pregunta la periodista, que cuenta a continuación esta funcionalidad de la app de Zara que, confiesa, le ha dejado en "shock".

Tal y como cuenta la periodista, hay que acudir al buscador que hay en la parte superior del menú de la app, que aparece identificado con una lupa. En ese apartado hay que seleccionar la opción 'Imagen', con la que se puede introducir una foto guardada en el móvil (de influencers, de modelos...) para mostrar un conjunto que se quiere imitar, una fotografía a una amiga o amigo cuyo 'outfit' nos guste...

Una vez introducida la foto, la aplicación de Zara realizará una búsqueda por su cuenta: "La aplicación te dice qué prendas son similares a esas que aparecen en la imagen y te construye el look". De hecho, explica Lautenschlaeger, la aplicación no solo muestra una opción, si no varias combinaciones para elegir la que más nos guste.