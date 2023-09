Los retos de los recursos humanos en la empresa

Más de 20 leyes aprobadas en el último año o pendientes de ratificación tienen impacto sobre la gestión de las relaciones laborales suponiendo algunas de ellas profundos cambios y nuevas obligaciones.

La jornada de la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón, en colaboración con AON, ha abordado las principales novedades legislativas en esta materia.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que la celeridad y profusión de novedades normativas en el último año complican la gestión de relaciones laborales y recursos humanos en la empresa. Algo que no sucede solo las directamente vinculadas con este campo, sino otras también aprobadas y que no se han analizado en el diálogo social como las relativas a la libertad sexual, la igualdad o la familia, pero que tienen afecciones directas en el ámbito laboral.

Precisamente, durante la jornada, las ponencias han incidido especialmente sobre leyes que no han sido diseñadas para el ámbito laboral, pero que le afectan directamente como la de garantía integral de la libertad sexual (Ley Orgánica 10/2022), la integral para la igualdad de trato y la no discriminación (Ley 15/2022); para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2023)o el Anteproyecto de Ley de Familias.

A ellas se une el desarrollo y aplicación de otras normas, en este caso sí directamente laborales, como la Directiva 2023/970 del Parlamento y el Consejo Europeo por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de medidas de transparencia retributiva.

La jornada ha sido inaugurada por el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, quien ha señalado que la "profusión de normas y su aprobación en ocasiones con excesiva celeridad no ha permitido un análisis adecuado de sus impactos en las relaciones laborales, además de no haberse sometido al diálogo social", ya que "no se han considerado legislación laboral, pese a su impacto en este ámbito".

En el mismo sentido se han manifestado los participantes en la mesa redonda moderada por Salvador Sánchez, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón, en la que han estado Jorge Herráiz, Director Reward & Performance Iberia de AON, y los abogados laboralistas Arturo Acebal, Sara Bendito, de Cuatrecasas, y Ángel Moreno, de Garrigues.

Todos ellos han coincidido en incidir en las dificultades que implica para las empresas en aspectos como la adaptación del puesto de trabajo, la Seguridad y Salud Laboral, el establecimiento de medidas de prevención del acoso sexual o las causas de extinción de la relación laboral, la imposibilidad de recabar datos que afecten a la intimidad de los trabajadores y/o candidatos en procesos de selección que pueden ser relevantes para estas acciones.