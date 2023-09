McDonald's y Tesla China se alían para crear la cuchara más "cyber" del mundo

Las colaboraciones entre dos empresas reconocidas suelen ser un éxito casi asegurado, y cuando se trata unas tan famosas como McDonald's y Tesla, la expectación es muy alta. Por lo menos disponible por ahora solo en China, estas dos compañías han lanzado una "Cyber cuchara" para comer el famoso McFlurry mientras se hace un guiño al próximo gran vehículo que va a presentar Musk, el Cybertruck.

Existen cientos de productos de utilidad dudosa, pero que por ciertos motivos la gente quiere tener uno. El caso de las Cyber cucharas de Tesla con McDonald's sin duda puede ser uno de los casos más recientes, aunque también es cierto que puede que, dentro de unos años, este cubierto futurístico al ser un producto limitado gane mucho valor.

Por ahora sabemos, que van a costar unos 4 dólares cada unidad y que desde el seis de septiembre hasta el 26 de ese mismo mes, los ciudadanos chinos que vayan a un McDonald's podrán ser elegibles para hacerse con uno.

Esta promoción llamada "Envasado original limitado de McFlurry de Tesla" es como bien indica su nombre una edición especial de estos helados en colaboración con Tesla y haciendo referencia al Cybertruck, la pick up eléctrica y supermoderna que la compañía de Elon Musk planea lanzar de cara a 2024.

Al parecer tan solo se van a hacer 50.000 unidades de estas cucharas, y los clientes chinos podrán hacerse con una de ellas, eso sí, el reparto va por orden de llegada y como decíamos antes las unidades están limitadas. Aunque eso no es lo más curioso del asunto, ya que cuando un tuitero reportó estos hechos, el propio Elon Musk (propietario de Tesla) salió a desmentir esta noticia diciendo que era "fake news".

It's real Elon. Tesla's official Weibo account is promoting it.



Source: https://t.co/kwlGA1dHPU pic.twitter.com/HCicyVEICS