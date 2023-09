Una jueza ordena revertir la peatonalización estrella del Eixample de Barcelona que impulsó Colau

Una de las peatonalizaciones más polémicas de las impulsadas por la exalcaldesa Ada Colau, la de la calle Consell de Cent de Barcelona, debe ser revertida, según una sentencia contra la que el Ayuntamiento recurrirá.

La magistrada del juzgado contencioso administrativo número 5 de Barcelona ha estimado el recurso interpuesto por la Unión de Ejes Comerciales Turísticos de Barcelona (Barcelona Oberta) contra el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno el 26 de mayo de 2022 de reurbanización de la calle Consell de Cent, conocida como 'supermanzana' del Eixample.

El fallo condena a la administración a "retornar las actuaciones al estado en que se encontraban con anterioridad a su aprobación", y da 15 días al Ayuntamiento para recurrir.

Barcelona Oberta había alegado que el acuerdo era "una modificación encubierta del Plan General Metropolitano (PGM)", mientras que el Ayuntamiento argumentó que la transformación es un proyecto de obras ordinario para convertir Consell de Cent en una vía urbana de prioridad invertida con plataforma única, y amparada en sus competencias en materia de medio ambiente y movilidad.

El consistorio alegó que es innecesaria la modificación del planeamiento porque las obras no modifican el régimen jurídico del suelo, ni la funcionalidad de la calle.

"Manifestación totalmente errónea, ya que pasamos de una calle que cumplía la función que le venía atribuida de red viaria local a una calle, como los mismos informes sostienen y el documento que la sustenta, pensada principalmente para peatones", recoge la resolución judicial, consultada por Europa Press.

Respetar el uso del suelo

La magistrada recuerda que el PGM tiene como función calificar el suelo para darle los mismos usos, que "se deben respetar por las diferentes administraciones".

Ha reconocido que, "hoy en día, movilidad, urbanismo y medioambiente deben ir de la mano", pero que "esta premisa no implica que se modifiquen las previsiones de un planeamiento mediante un proyecto de obras ordinario".

Falta de estudio socio-económico

También ha señalado la falta de un estudio o memoria socio-económica y ambiental de dichas obras, lo que infringe el artículo 10.4 a) de la Ley 3/2007 de la obra pública de Cataluña.

Asimismo, ha apuntado que la fragmentación de las obras ordinarias -que sí está permitida- no fue acompañada de la resolución administrativa preceptiva para "fundamentar la conveniencia y la posibilidad de este fraccionamiento".

La peatonalización de Consell de Cent se dividió en cinco proyectos, abarcando desde la calle Casanova a Bruc, y formaba parte de un proyecto más amplio, con más de 50 millones de presupuesto, para conformar cuatro ejes verdes en el Eixample, en las calles Consell de Cent, Girona, Rocafort y Comte Borrell.

Petición para paralizar nuevas obras

Barcelona Oberta y la patronal Foment del Treball reclaman que se paralicen los proyectos en marcha para conformar nuevas supermanzanas, y mencionan específicamente la reforma en marcha de la Via Laietana: "Entendemos que esta sentencia y las motivaciones pueden tener elementos comunes de consideración a otras reurbanizaciones que se están llevando a cabo en la ciudad como el caso de la reforma de Via Laietana, con efectos conocidos en la movilidad".

Para estas entidades empresariales, el Ayuntamiento de Barcelona "ha actuado mal", y "en este episodio de gestión pública ha pesado más la ideología que la legalidad".

"Lamentamos que la forma de hacer haya sido fruto del autoritarismo y no del entendimiento o la voluntad de sumar", exponen en un comunicado conjunto, en el que esgrimen que la sentencia subraya que el proyecto de reurbanización de la calle Consell de Cent no cumplió los mecanismos legales necesarios ni siguió los mecanismos adecuados. "Los elementos de la sentencia constatan que la acción política eventual no puede retorcer al Estado de Derecho", remachan.

Recurso municipal previsto

El actual gobierno municipal, del PSC -socio de Barcelona en Comú en los dos mandatos anteriores-, ha anunciado que recurrirá la sentencia para defender la correcta actuación de los servicios jurídicos municipales, si bien la teniente de alcalde responsable del ramo, Laia Bonet, ha puntualizado que el ejecutivo barcelonés defiende ahora "un urbanismo trasformador desde el diálogo y el consenso, y no desde la confrontación y el conflicto", y que no quiere que se repita la judicialización.

El consistorio de Jaume Collboni aboga por "seguir avanzando en la pacificación y en ganar espacios verdes" para la ciudad en los interiores de manzana, en vez de concentrar las acciones en determinadas zonas.

