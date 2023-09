"Nos gustaría trabajar con ayuntamientos y gobiernos para llevar nuestro trabajo a más personas"

Lorena Conejero y Lara Terán son dos biólogas que estudiaron en Alicante y Madrid, respectivamente. Madrid las presentó tras terminar sus estudios durante el máster en Biología Vegetal Aplicada en la universidad Complutense de Madrid. Jardines del aire es una empresa especializada en la decoración con plantas preservadas. Su trabajo se basa principalmente en jardines verticales, pero también diseñan composiciones florares, decoración de locales, techos de planta colgante y ramos de novia, entre otras cosas

¿Cómo nace la idea?

Queríamos acercar la naturaleza a todo el mundo y a todos los espacios. Nos parecía que los jardines verticales eran una opción muy sostenible, que necesitaba poco espacio y fácilmente adaptable.

¿Qué son las plantas preservadas?

Las plantas preservadas son plantas naturales que han sido sometidas a un tratamiento para estabilizarlas manteniendo sus características de textura, color y durabilidad.

¿Qué cuidados necesitan?

No necesitan agua ni luz y no requieren ningún mantenimiento. No pueden mojarse ni estar muy expuestas al sol directo.

Empleáis gran variedad de plantas ¿Hay algún criterio en la selección de estas sobre otras tantas que hay?

No todas las plantas pueden someterse a un proceso de preservación y quedar bien. Dentro de las plantas que pueden preservarse, utilizamos una gran variedad y las escogemos según el estilo del proyecto, la ubicación, el gusto del cliente…

¿Qué ventajas tienen este tipo de jardines y plantas para empresas y particulares?

La principal ventaja es que no necesitan mantenimiento. Muchas veces por nuestro día a día no tenemos tiempo o no sabemos cuidar y mantener las plantas. En las empresas lo mismo, no siempre se puede tener a una persona encargada de las plantas. Además, al no necesitar agua son más sostenibles

¿Cuáles son las diferencias entre particulares y empresas en cuanto a producto?

Los jardines para empresas son más grandes, muchas veces incluyen rótulos corpóreos y es importante que estén en consonancia con la imagen de la marca. Para particulares realizamos jardines más pequeños, muchas veces en formato cuadro para que se puedan cambiar de sitio y en ocasiones vendemos modelos estándar sin personalizar. También para particulares hacemos ramos de flores y ramos de novia.

Los jardines parecen una buena alternativa a zonas verdes en ciudades como Madrid ¿Tenéis pensado trabajar también con gobiernos para implantar estos espacios en ciudades?

Si nos gustaría poder trabajar con gobiernos y ayuntamientos para acercar nuestro trabajo a más personas.

La empresa está beneficiada de los fondos europeos ¿Cómo ha sido la experiencia con el Kit Digital?

El Kit digital nos parece una muy buena idea que puede ayudar a muchas empresas a mejorar su presencia en internet. Hay que tener cuidado eso si con que empresa lo contratas, varía mucho la calidad entre una y otra y el resultado puede no ser bueno.

¿Cuáles son vuestras ventajas con respecto a otras empresas de la competencia?

Yo creo que nuestra principal ventaja es el trato con el cliente y la personalización. Nos adaptamos muchísimo al cliente, intentando encontrar algo que le encaje y realizado todas las pruebas y propuestas necesarias.

¿Cómo ha evolucionado la empresa desde su fundación?

Nuestra idea inicial era otra, queríamos trabajar con planta viva, pero nos dimos cuenta que el mercado demandaba más este tipo de soluciones. La empresa ha evolucionado muchísimo, empezó en nuestras casas, haciendo pruebas y viendo si podía funcionar un negocio así, además, no teníamos conocimientos empresariales. Ahora es una empresa consolidada y nuestros números mejoran cada año.

¿Cuáles son vuestros objetivos para este año?

Nos gustaría compaginar la planta preservada con la planta viva. Tenemos algunos proyectos este año con los que esperamos poder dar ese salto.

Tenéis productos muy variados ¿Cuál es el que más triunfa?

Lo que más triunfa son los jardines, aunque la demanda de ramos de flores preservadas crece año tras año y cada vez tenemos más ventas de este producto.

¿Esperáis añadir algún nuevo producto al catálogo actual?

Estamos haciendo más arte floral, composiciones de flores y plantas en formatos diferentes y novedosos y nos gustaría poder incorporarlas próximamente al catálogo.