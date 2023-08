Estas han sido las 10 frases más polémicas de Rubiales en la rueda de prensa de la RFEF

El todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Manuel Rubiales Béjar, ha dejado a todos en fuera de juego. Se daba por hecho que durante la comparecencia de este viernes iba a dimitir, y tan solo tras la finalización de la Asamblea General Extraordinaria, convocada por la RFEF, se ha comenzado a deslizar la idea de que -quizá- Rubiales podía cambiar de opinión, dar marcha atrás y seguir en el cargo.

Finalmente, así lo ha hecho. "¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!", ha reiterado hasta en cinco ocasiones, cada vez con más énfasis, pausa y decibelios.

Sin duda, esta frase ha sido el titular más esperado de toda la mañana, más aún cuando se esperaba que dijera justamente lo contrario. Sin embargo, no ha sido la única gran frase que ha dejado el todavía mandatario de la RFEF. Por si no has podido ver la comparecencia, recopilamos algunas de las frases más relevantes de Rubiales.

Las frases más polémicas

1 - Esa parte del cuerpo. Rubiales ha comenzado su intervención, como no podía ser de otra manera, pidiendo perdón. Primero, y en orden cronológico, por el gesto que tuvo en el palco, en el que se agarró sus partes íntimas en plena celebración. "Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto".

2 - Espontáneo, mutuo y consentido. Después, Rubiales se ha enfocado en el centro de la polémica: el famoso beso. "Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido".

3 - Hija mía, no llores. Mientras Rubiales contaba su versión de los hechos y trataba de justificar aquellos actos, interrumpió la narración para dirigirse a una de sus hijas, presentes en la sala. "Hija mía, no llores. Tienes que estar contenta y orgullosa de quien es tu padre".

4 - ¿Un piquito? Otra de las frases más impactantes y sonrojantes ha llegado momentos más tarde, cuando Rubiales se ha centrado en cómo ocurrió el beso. "Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'". Esta conversación es la que, a juicio de Rubiales, demostraría que el beso fue consentido.

5 - Contra Tebas y el "falso feminismo". "No hay posición de dominio. Eso toda la gente lo comprende aunque se esté vendiendo otra cosa en los medios. Tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas como a los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país".

6 - La Lotería y la vecina. Dentro del argumentario que Rubiales ha expuesto para justificar su acción, uno de los más llamativos ha interpelado directamente a los oyentes y espectadores de su comparecencia. "Si ustedes compran un décimo de Lotería a medias con su vecina y le tocan 200 millones de euros, lo más probable es que cuando se encuentren en el momento después del sorteo hagan cualquier barbaridad. O se den un pico o se cojan en brazos o lo que sea. Y ahí no hay ningún contenido sexual".

7 - Turno para Sumar y Podemos. Junto con Javier Tebas, los otros gran señalados por Rubiales han sido los representantes de Sumar y Podemos, quienes más han criticado las acciones de Rubiales en sus intervenciones públicas y en sus redes sociales. "La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción con la palabra 'vejar', 'violencia sexual', 'sin consentimiento', 'agredir'... por Dios, qué pensará una mujer a la que de verdad se la ha agredido sexualmente... A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado (les digo): me voy a defender, voy a ejercer acciones legales contra estas personas".

8 - ¡No voy a dimitir!. Llegamos al momento clave de la intervención de Rubiales. "No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que debo dimitir? Pues les voy a decir algo: ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!"

9 - Renovación de Vilda. Una vez hecho el anuncio principal, Rubiales ha querido mostrar su apoyo al seleccionador nacional, Jorge Vilda, quien también ha sido objeto de acusaciones de índole similar. "Quiero hacer un anuncio aquí que tú no sabes. Y perdóname, Jorge. He activado los mecanismos para que Andreu comience una negociación contigo, en la que te invito a que te quedes con nosotros los próximos cuatro años cobrando medio millón de euros al año. Te lo mereces".

10 - Vacaciones. Por último, y ante la previsible avalancha de acontecimientos que están por llegar, Rubiales ha anunciado su retiro temporal para "desconectar". "Después de esta asamblea, me iré a descansar unos días con mi madre, con mi hermana, con mis sobrinos, con mis hijas. Espero poder desconectar, espero que se siga haciendo justicia".