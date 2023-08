Una encuesta del INE revela cuál es la ciudad española donde peor se habla castellano

A finales de 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a recabar una nueva serie de datos sobre las características de la población, de forma que complementasen y ayudasen a comprender mejor el Censo de Población y Viviendas, una de las series clásicas del organismo.

Esta nueva serie recoge datos como el régimen de tenencia de viviendas, los sistemas de calefacción de los hogares, el número de vehículos en propiedad o el nivel de reciclaje, entre otros. De entre todos ellos, el INE también ha recogido datos sobre el uso y el conocimiento de las lenguas.

Los números absolutos no generan muchas sorpresas. La ciudad en la que un mayor número de habitantes considera que habla bien el castellano es Madrid (3.191.572), seguido de Barcelona (1.552.452), Valencia (768.713), Sevilla (672.663) y Zaragoza (644.211). Por el contrario, las ciudades en las que un menor número de habitantes así lo indica son Soria (38.309), Villarreal (48.884) y Millet del Vallès (49.083).

No obstante, estos números por sí solos carecen de mucho valor, ya que están condicionados por el número de habitantes empadronados en cada municipio. Además, la encuesta únicamente ha recogido datos sobre municipios que ronden los 50.000 habitantes, capitales de provincia y grandes ciudades, en total 150 municipios.

Palencia da la sorpresa

La cosa cambia cuando estos mismos números se comparan con el número de habitantes. Si dividimos ambas cifras, de acuerdo con los últimos datos sobre el padrón municipal, obtenemos que Orihuela es la ciudad con un menor índice de personas que hablan bien el castellano (92,16 %), seguido de Torrevieja (92,18 %), Melilla (92,67 %) y Mataró (94,02).

Palencia, una de las ciudades en las que tradicionalmente los expertos han considerado que mejor castellano se habla, sorprende en el siguiente puesto, ya que 'solamente' un 94,04 %) de sus hablantes creen que hablan bien.

Por el contrario, las ciudades que mejor índice presentan son Arona, Granadilla de Abona, Calvià, Ibiza y Arrecife. No obstante, los cambios en el censo poblacional hacen que el índice sea superior a 1, algo incorrecto. Esto se debe a que los datos del censo, correspondientes al año 2021, no coinciden con los datos tratados en esta encuesta, por lo que probablemente se hayan producido cambios significativos en torno al censo que no se hayan reflejado en el INE.