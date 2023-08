Borrell celebra que "nuestras mujeres están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres"

La selección española de fútbol ha ganado por primera vez en su historia el Mundial de fútbol femenino, y como no podía ser de otra forma, todos los españoles están de celebración. El último en hacerlo ha sido el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

Quien durante una entrevista en el canal de televisión La 1, y después de ser preguntado sobre el campeonato conseguido tras vencer a la selección de Inglaterra por 1 a 0 ha celebrado que "Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres y eso en sí mismo ya es una buena noticia".

Borrell ha dicho alegrarse mucho de la victoria y ha recordado el gol marcado por Iniesta que dio a la selección de fútbol masculina el Mundial en 2010 en Sudáfrica. De esta manera, junto a la selección alemana, somo los únicos dos países en todo el mundo que pueden decir que han ganado un mundial de fútbol tanto masculino como femenino.

Por desgracia, ni este increíble hecho se ha salvado de la polémica, y es que, durante la celebración y entrega de medallas, el presidente de la Real Federación Española de Fúbtol (RFEF), José Luis Rubiales le dio un beso a una de las jugadoras de la selección (Jenni Hermoso) ennegreciendo la celebración.

Este beso (sin consentimiento) no ha pasado desapercibido e incluso ayer el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, compadeció ayer para señalar que había sido "un gesto inaceptable" y que Rubiales " tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos".

Pero no fue el único ya que varias personas e instituciones más han denunciado al presidente de la RFEF. Ahora, como se acaba de conocer esta mañana, la federación ha convocado una asamblea extraordinaria de urgencia para tratar este tema, debido a que Rubiales no tiene pensado dimitir, aunque esta reunión no significa directamente esto debido a que el presidente tiene todo el apoyo de la RFEF como se ha podido ver en otras ocasiones.