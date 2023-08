Las fiestas del Vaticano que comanda Peixoto, el cura DJ que versiona el 'Ave María' y que compite con Bizarrap

Hace unas semanas hablamos de la historia de Fernando Cuevas. Un sacerdote afincado en Valencia que mediante unos formularios gratuitos genera "matches" entre sus feligreses católicos con el objetivo de que "triunfe el amor", razón por la cual se le conoce como el cura 'Tinder'. Al selecto grupo de los religiosos 'excéntricos' del Vaticano, llega Guilherme Peixoto y su destreza como pinchadiscos del clero que está triunfando en todo el mundo.

La Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa ha sido la plataforma para que Guilherme Peixoto, más conocido como el 'cura DJ', explote su faceta como pinchadiscos. Al evento, al que han asistido más de un millón y medio de jóvenes de todo el mundo para encontrarse con el Papa Francisco, ha tenido un segundo protagonista que ha puesto a bailar a todo el clero y los feligreses que llegaron hasta Portugal.

Sus dotes con el tocadiscos hicieron vibrar al público joven que asistió al encuentro religioso. Los registros de sus sesiones fueron grabados por los feligreses, los que rápidamente se han viralizado en las redes sociales.

Seminario y pasión por la música

Guilherme Peixoto nació en Guimaraes, Portugal, en 1975. Es un sacerdote que entró en el seminario a la edad de 13 años y siempre ha estado vinculado al catolicismo, pero nunca dejó de lado su otra pasión: la música. Así, el portugués formó parte de un grupo de canto popular en el seminario y una banda de pop-rock, cuando entró en la facultad de Teología.

En 2006, Peixoto comenzó a pinchar música electrónica. Desde entonces, versiona himnos religiosos, fragmentos de la Biblia e, incluso, declaraciones del propio Papa Francisco. Este año realiza una gira internacional con conciertos que reúnen hasta 10.000 personas.

Primeros pasos como DJ

Su carrera como DJ comenzó cuando Peixoto pasó a ser responsable de la parroquia del pueblo portugués de Laúndos.

En su iglesia necesitaban dinero para hacer obras y, como forma de recaudar fondos, a Peixoto se le ocurrió utilizar un pequeño espacio junto a la parroquia y montar un bar. Tenía por nombre 'Ar de Rock Laúndos', abrió en 2006 con mucho éxito y es ahí donde el cura empezó su carrera como DJ, según relata el medio portugués Nit.

"Cuando me empezaron a programar conciertos en las ciudades, con escenarios más grandes y mejores equipos de sonido, fue como si me desafiaran a querer hacerlo", manifestó a Nit. Sin embargo, siempre iba vestido de cura. "Es importante estar sin vergüenza. Es mi identidad, no la escondo".

Poco a poco, empezó la fama. Para mejorar su carrera se apuntó a una escuela de DJs. "Dí un salto de calidad. Vino la pandemia y daba conciertos en las redes sociales. Cada vez tenía más seguidores y me movía más hacia el tecno", explicó Peixoto.

Lo extraño de que exista un cura DJ hizo que, al terminar la pandemia, muchas salas contactaran con él para pinchar. Al punto que hoy, con esta excéntrica faceta, se ha robado los focos de la Jornada Mundial de la Juventud donde ha jugado en casa y ha conquistado al mundo entero.