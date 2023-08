Día Internacional del Gato en plena ola de calor: un veterinario explica cómo mantener hidratados a los felinos

Este martes 8 de agosto de 2023 se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha que ha caído en plena ola de calor, la tercera y más intensa del verano, por lo que no es un mal momento para recordar algunas de las principales pautas para mantener hidratados a los gatos.

El gato tiene fama de ser, al contrario que otras mascotas, una especie independiente, sin embargo, en la época estival no conviene descuidar a los felinos, que también lo pasan mal con el calor. De hecho, es normal que cambien su comportamiento en estas fechas.

Consejos para mantener a tu gato hidratado

"Es muy importante estimular el consumo de agua, algo que se puede hacer de varias formas", dice un experto veterinario en declaraciones recogidas por Europa Press.

En primer lugar, además de darles el pienso seco, también hay que seguir dándoles comida húmeda, como latas o sobres, ya que contribuyen con un aporte hídrico en la propia comida.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que a los gatos les encanta el agua corriente, en lugar del agua estancada. Así, una buena idea es hacerse con una fuente específica para gatos, que se venden en múltiples tiendas, clínicas veterinarias y plataformas online. Esto va a estimular mucho al felino a beber.

En caso de que nuestro gato en cuestión tenga por costumbre beber agua de sitios específicos, como puede ser un vaso sobre una mesa, el lavabo o el bidet, se puede fomentar su consumo de agua dejando a posta un vaso de agua en el lugar donde lo suele beber o abriendo los grifos del lavabo para que pueda beber las veces que quiera.

A este respecto, otro de los consejos es tener varios puntos de agua por la casa, no solo uno. De este modo, cuando el gato se pasee por el hogar, podrá ir encontrando diferentes lugares en los que beber, ya que en muchos casos no frecuentan todo el rato el punto de agua y comida.

Por último, otro de los puntos más importantes es cambiar el agua a diario para que no esté estancada, se vea limpia y, además, esté fresca, algo que puede ayudar al consumo de agua por parte del gato.

Consejos si nos vamos de vacaciones

¿Qué es mejor para el gato? ¿Llevarlo con la familia de vacaciones o dejarlo solo en casa? La respuesta también la tiene el experto entrevistado por Europa Press, que indica que, en caso de que el gato esté acostumbrado a ir a una segunda residencia, no hay problema en llevarlo de vacaciones.

"Los gatos son animales que marcan mucho el territorio, son felinos y tienen toda su casa marcada. Entonces, a un gato no le gusta nada que le lleves a un sitio nuevo que no conoce, donde no tiene olores, donde él se siente muy incómodo", explica.

"De hecho, muchas veces ocurre que, si la gente se lleva gatos a un sitio al que nunca han ido, ese gato puede dejar de comer durante todos esos días y enfermar de una forma bastante grave", añade.

De este modo, lo que recomienda el experto es que, si hay una segunda residencia a la que el gato esté acostumbrado, no tiene por qué pasar nada. Sin embargo, si es un sitio que no conoce, lo mejor es dejar el gato en casa y a cuidado de un familiar.

Ese familiar, además de limpiar y de dar de comer y beber al gato, también debería interaccionar con él, pasar tiempo y jugar: "El gato es un animal que tiene mucho hiperapego por sus propietarios, a pesar de que parezca un animal independiente, que lo es, pero tiene mucho apego por sus dueños y, muchas veces, cuando se encuentran lejos de ellos, también pueden dejar de comer y producir trastornos serios", concluye el veterinario.