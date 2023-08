Post Malone compra el 'Anillo Único' y pulveriza el récord de la carta Magic más cara de la historia

Cuando Magic: The Gathering lanzó su última expansión, 'el Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media', inspirada y ambientada en el famoso mundo de J. R. R. Tolkien sabía que esto iba a pasar. Y más cuando decidieron celebrar esta colección legendaria creando una carta a la altura del Anillo Único, una carta única en el mundo cuyo valor asciende ahora a 2,6 millones de dólares. El precio que ha pagado el rapero Post Malone a su antiguo portador, Brook Trafton, convierte a esta rareza en la carta Magic más carta de la historia. Muy atrás quedan los 800.000 dólares del récord anterior, pagados también por el propio Post Malone por un Black Lotus firmado por su dibujante, Christopher Rush.

Todo comenzó cuando la filial de Hasbro y editora de Magic: The Gathering y de su juego online MTG Arena, Wizards of the Coast, anunció que su última expansión de cartas contaría con una versión exclusiva foil tradicional seriada de la carta El Anillo Único con texto escrito en la lengua negra de Sauron con el alfabeto tengwar. En ese momento jugadores y coleccionistas de todo el mundo se lanzaron a comprar cajas y sobres de esta última colección en busca del tesoro más preciado.

Y durante 2.500 años, el anillo pasó desapercibido, hasta que, cuando se presentó la ocasión, embaucó a un nuevo dueño, el anillo acabó en manos de Brook Trafton. En realidad han pasado pocas semanas desde que se lanzara la edición, y apenas unos días desde que el rumor de que el Anillo Único había sido hallado inundara redes sociales, grupos de WhatsApp y el boca a boca de todos los que ansiaban el tesoro. Ahora su portador, que permanecía en el anonimato, ha sido revelado, y ha subido a sus propias redes sociales el momento del intercambio de dueño de la carta.

"Este es mi sueño hecho realidad, conocer a Post Malone y que él me compre la carta del Anillo Único es literalmente un momento sacado de un cuento de hadas. Post Malone y Wizards, habéis cambiado mi vida. Cosas como estas no le pasan a gente como yo. Siempre agradecido", declaraba el afortunado Brook Trafton en sus redes sociales en el momento que subía el vídeo del histórico momento.

This is my dream come true, meeting @PostMalone and him buying the One Ring card from me is literally a moment straight out of a fairytale. @PostMalone @wizards_magic you've changed my life. Things like this don't happen to people like me. Forever grateful ???? ? #mtg #onering pic.twitter.com/VMBlDA1HdD