Burger King invierte un millón en su nuevo establecimiento en Zaragoza

Burger King España sigue aumentando su presencia en la ciudad de Zaragoza. La cadena de hamburguesas ha abierto un nuevo establecimiento en el barrio de Valdespartera en el que ha invertido un millón de euros y con el que alcanza los 11 restaurantes en la capital.

El nuevo restaurante tiene una superficie de 300 metros cuadrados y ofrece servicios como el tradicional PlayKing, sistema de refill de bebidas, de manera que se ofrece la posibilidad de rellenar gratuitamente los refrescos, así como el Take Away, AutoKing, Home Delivery, Kioscos y WiFi.

El establecimiento, situado en la calle Un americano en París, es el número 11 en la capital zaragozana y el 12 en Aragón. De este modo, con esta nueva apertura son ya más de 13 millones de euros los invertidos por la compañía en la ciudad y 16 millones en la provincia de Zaragoza, cifra que se eleva a los 18 millones si se cuenta todo Aragón.

El impacto de la cadena también se ha notado en el empleo. En concreto, en Zaragoza ha generado 270 puestos de trabajo, alcanzando los 360 en total en la comunidad aragonesa. Estos empleados se suman a los más de 30.000 en España.

Burger King España, perteneciente a Restaurant Brands Iberia, continúa así con su expansión en Aragón y, en concreto, en Zaragoza, ciudad en la que puso en marcha su primer establecimiento en 1997.

Un restaurante sostenible

Este nuevo restaurante, con formato Free Standing, se sigue la línea de la cadena en España. Así incorpora novedosos sistemas, diseños y materiales sostenibles dentro de la apuesta de la cadena de restauración por avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y enfocado en cubrir las necesidades del consumidor concienciado con el medioambiente.

Destaca a su vez la imagen Royal Burger King España, basada en una decoración con roble blanco con matices suaves que permiten enmarcar el conocido lema de la cadena Home of the Whopper para crear un entorno confortable y agradable.

Además, la combinación de cemento y ladrillo negro, junto con las instalaciones vistas y la iluminación enmarcan un estilo idóneo para la rotulación y los muebles de diseño vibrante y colores vivos de la sala.

De este modo, el restaurante se convierte en un espacio único con una variedad de asientos para que los clientes elijan dónde disfrutar de las icónicas hamburguesas a su manera, siguiendo el lema de los orígenes de la marca Have It Your Way.