Ibercaja crece un 70% en el primer semestre de 2023

Ibercaja ha registrado un beneficio neto de 192 millones de euros en los seis primeros meses de 2023, lo que supone un aumento del 70,2% en relación al mismo período de 2022. Una cifra con la que la entidad financiera, con sede en Zaragoza, ha obtenido el mayor beneficio neto en un primer semestre desde 2014. El beneficio antes de provisiones se ha situado en 270 millones, el 47,1% más en términos interanuales.

Este crecimiento está impulsado por el positivo comportamiento de los ingresos recurrentes que se han situado en 596 millones de euros, el 27,7% más, dentro de un contexto de subida de tipos de interés. Precisamente, esta evolución ha permitido compensar en el margen bruto, que crece un 22% hasta los 566 millones, el impacto del gravamen temporal establecido por el gobierno y que ha supuesto para la entidad en el primer trimestre del año 28,9 millones de euros, contabilizándose en el primer trimestre del año.

La evolución positiva de Ibercaja igualmente se explica por el aumento en este marco del margen de intereses, que ha experimentado un incremento del 48,7%, hasta los 321 millones de euros, en comparación con el primer semestre del año pasado. Este beneficio neto también se explica por el dinamismo comercial y la fortaleza del balance de la entidad, así como por la focalización de los recursos de los clientes hacia productos de más valor añadido como los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro-vida, que concentran el 51,1% del total de estos recursos.

En estos seis primeros meses del año, ha reforzado sus principales indicadores como la tasa de mora del 1,6% con la que el banco establece un diferencial de 194 puntos básicos en relación a la tasa de mora y aumenta el ratio de cobertura de los dudosos hasta el 91,6%. Además, se mantiene un elevado nivel de solvencia, con un ratio de capital CET1 Fully Loaded del 12,7%, y una holgada posición de liquidez con el ratio LCR en el 255,0%.

El balance de Ibercaja refleja un crecimiento del 0,6% en los recursos de clientes, alcanzando los 69.417 millones de euros. Una cifra que se ha logrado por el buen comportamiento de la gestión de activos y seguros de vida y a la recuperación de rentabilidades positivas de los activos gestionados.

El banco ha logrado hasta final de junio cifras históricas en aportaciones a productos de gestión de activos y seguros de vida, 3.144 millones de euros, duplicando los ya relevantes datos de entradas netas en 2021 y 2022. De esta forma, el saldo ha aumentado un 12,0% en el semestre, hasta los 35.450 millones de euros, lo que supone ya un 51,1% de los recursos de clientes.

Destaca la actividad en fondos de inversión, segmento en el que Ibercaja ha captado 2.370 millones de euros entre enero y junio, superando en solo un semestre su mejor registro anual, que se produjo en 2021. Este volumen de entradas supone el 16,9% del total de las aportaciones del sistema. Además, este diferencial dinamismo ha permitido a la entidad financiera sumar 45 puntos básicos de cuota de mercado en estos seis meses, hasta el 6,3%, constituyendo un nuevo hito.

La actual coyuntura de tipos de interés ha favorecido que Ibercaja haya continuado actualizando su oferta de seguros de vida ahorro. La cuota de mercado de estos productos ha aumentado 27 puntos básicos en el año, hasta el 3,7%.

La nueva producción de seguros de riesgo también ha tenido un desempeño positivo en el período analizado, tanto en el caso de los de no vida como de vida riesgo. De este modo, la nueva producción de primas de seguros de vida riesgo y no vida han aumentado en su conjunto un 7,0% interanual. Asimismo, la cartera de estos seguros crece en el semestre un 4,9% interanual, hasta los 150 millones de euros (6,5% en no vida y 1,0% en vida riesgo).

En el apartado de financiación, las formalizaciones de préstamos y créditos suman entre enero y junio 3.139 millones de euros, situándose en niveles similares a los del mismo semestre del año anterior, a pesar de la menor demanda de crédito por parte de las empresas y familias por el entorno de tipos de interés al alza. La cartera de préstamos brutos (ex repos) se ha situado al finalizar junio en 29.217 millones de euros, no registrándose variaciones relevantes respecto al cierre de 2022.

La rentabilidad de la cartera de crédito se sitúa en el 3,0% en el segundo trimestre del año y, en cuento a las comisiones de los primeros seis meses, se contabilizan 221 millones de euros, lo que supone un retroceso del -1,2% interanual. Las comisiones no bancarias ceden un millón de euros, un -0,6%, respecto a los seis primeros meses del año pasado, derivado de la evolución de los mercados financieros en 2022.

Por otra parte, los gastos recurrentes han aumentado un 5,5% interanual por el incremento de los costes de personal que han crecido en 11 millones de euros, un 6,5% interanual. Cabe recordar que la entidad realizó en febrero el pago de 6 millones de euros a su plantilla como compensación por los efectos de la inflación sobre sus salarios. Excluyendo este impacto, los gastos de explotación aumentan un 3,3% interanual.