Coral Barbas (CEU): "El buen profesor universitario tiene que ser docente e investigador"

La investigación va de la mano con el sistema educativo. Así lo considera Coral Barbas, coordinadora de Universidades CEU (Madrid, Valencia y Barcelona) y catedrática de Química Analítica de la Universidad CEU San Pablo (Madrid), quien explica que la investigación ofrece valor al título del alumno. La también directora del Centro de Excelencia en Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO) y directora de la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO), hace referencia a la importancia de la colaboración internacional en los proyectos de investigación.

¿Cómo de importante es la rama de la investigación en el ámbito educativo?

La investigación no se puede separar del ámbito educativo, la aparente permanente dicotomía es en realidad ficticia. En las áreas científico técnicas si no investigas, tus conocimientos están obsoletos en poco tiempo. Las ciencias evolucionan con enorme velocidad, si no sabes de todo aquello que existe, qué es lo que realmente se aplica, cuáles son sus fortalezas y debilidades, no formas bien a los alumnos. En otras áreas donde la producción de conocimiento nuevo es más lenta, lo que evoluciona mucho es la metodología docente y eso es otra forma de investigación. Hoy no se enseña historia como hace 10 años. Cuando investigas, la materia te apasiona y eso se transmite a los alumnos.

Además, no existe universidad sin doctorado, el grado más alto que otorga, y este se basa en formar el espíritu crítico y la capacidad de crear conocimiento nuevo en los investigadores en formación a través de la investigación, guiada por sus profesores.

En resumen, el buen profesor universitario tiene que ser docente e investigador y a lo largo de su vida va dedicando distintos grados de esfuerzo a una u otra parte, pero no puede enseñar solo lo que ha leído a nivel de alumno.

¿Cómo calificaría la situación de la investigación en España?

Por un lado, tenemos investigación de primer nivel, que compite con la mejor de cualquier país, es muy bueno salir y verlo. Por otro, tenemos unos medios muy escasos comparados con otros países de nuestro entorno y eso hace que todo funcione a base de muchísimo trabajo y esfuerzo personal y que a veces no se pueda llegar a cosas que requieren de mucha infraestructura. Por último, creo que ha habido una cierta financiación "al peso", que se invierte en grupos que publican importando más la cantidad que la calidad y la innovación y eso produce una deriva hacia la investigación poco profunda, que requiere de más tiempo y reposo para consolidarse.

¿Por qué el CEU hace una apuesta tan decidida por la investigación?

Un buen docente es también un buen investigador o un buen profesional, no puedes pasar años solo repitiendo lo que aprendiste cuando estudiaste. Además, la investigación te reconoce entre tus pares y creemos que le debemos a nuestros alumnos que sus títulos tengan en el entorno universitario el máximo valor.

El CEU es una entidad de reconocido carácter internacional, ¿cómo combina esto con el fomento de la investigación?

La investigación es internacional. Los proyectos europeos han sido una de las grandes fuentes de financiación de la investigación y conocer a colaboradores internacionales nutre los convenios en las dos direcciones, investigación y docencia. A nivel de doctorado es muy interesante la co-tutela dirigida por dos universidades, una española y otra extranjera, que se reconocen mutuamente el título. Tenemos co-tutelas con universidades como La Sapienza o Bolonia.

¿Qué proyectos de investigación destacaría?

Eso es siempre una pregunta peligrosa, porque puedes citar uno y olvidar otro, así que voy a hacer como Francisco Umbral, voy a hablar de mi libro. Tenemos investigación en todas las áreas de la universidad y con ella conformamos nuestro doctorado en la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO), desde ámbitos de Humanidades o Comunicación a Arquitectura, Derecho y Economía, Ingeniería, Medicina Traslacional o Ciencia y Tecnología de la Salud. Contamos con un centro de Metabolómica (CEMBIO) reconocido a nivel internacional, que se dedica a la búsqueda de biomarcadores para el diagnóstico o pronóstico de enfermedades en línea con la Medicina Personalizada, en el que también se integran áreas de conocimiento de Química Analítica, Biología, Farmacia, Bioestadística o Medicina.

Como una de las 50 mujeres más influyentes del mundo en química analítica, ¿qué balance hace de la posición de la mujer en el ámbito STEM?

Es muy bueno para las chicas jóvenes que haya referentes, pero yo me encuentro en muchas reuniones científicas en las que somos mayoría de mujeres. A veces el paso atrás se debe a la dificultad de compatibilizar con la responsabilidad familiar. No creo que la mujer necesite que le den acceso a la ciencia, como he oído alguna vez, pero sí necesita que la sociedad eduque en el trabajo y responsabilidad compartidas.