De los ataques de ansiedad a la 'drag queen' que acudió como vocal: estas han sido las anécdotas de las elecciones 2023

Cada año, las elecciones están marcadas por anécdotas o imágenes protagonizadas por algunos de los votantes que, en muchas ocasiones por despiste, otras por llamar la atención y otras por desconocimiento, captan la atención de medios y redes sociales con sus peculiaridades a la hora de votar. Las urnas se cierran a las 20:00 y este es el repaso a los momentos más curiosos del día en los colegios electorales.

Ataques de ansiedad en Jaén

Una de ellas se han registrado en la provincia de Jaén, concretamente en la localidad de Alcalá la Real, donde el presidente de una mesa ha sufrido un ataque de ansiedad a los pocos minutos de quedar constituida la mesa, por lo que ha sido necesario avisar al suplente, que ya se había marchado. La mesa ha abierto con normalidad a la hora prevista.

Algo similar ha ocurrido en una mesa en el colegio Fray Albino, en Córdoba, donde la presidenta ha sufrido un ataque de ansiedad y ha tenido que ser sustituida por un suplente.

Villarroya (Logroño) bate récord de nuevo

Y otra vez lo han vuelto a conseguir. Villarroya ha sido unas elecciones más, el primer municipio español en cerrar sus urnas, en esta ocasión, además, batiendo su propio récord, ya que sus siete electores censados han votado en 26 segundos.

Un récord que ya habían conseguido batir hace apenas dos meses, votando en poco más de 29 segundos en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo.

La práctica da experiencia y los habitantes de Villarroya ya saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Y así ha sido. Siete personas en total, tres están en la mesa; otros tres, de suplentes; y otra persona más.

Así que, para las 8 de la mañana, la mesa estaba perfectamente formada, e incluso algunos ya iban esperando, ante la atenta mirada de medios de comunicación y de muchos curiosos, que ya se acercan al lugar para comprobar si cada vez se puede votar en menos tiempo.

La previsión se ha cumplido: tres segundos menos que en la cita electoral de mayo, entre el regocijo y los aplausos de todos los presentes que, para terminar de celebrarlo, tienen prevista una comida este mediodía, en la que se van a reunir más de una treintena de personas.

Gastroenteritis y embriaguez en las fiestas de pueblos

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha dado cuenta de la constitución "con normalidad" de las 4.527 mesas electorales de la región y ha hecho un repaso de las incidencias que han sucedido en los colegios electorales de las nueve provincias que dejan anécdotas en algunos municipios marcadas por las fiestas populares.

En Santa Marta de Tormes (Salamanca), la presidenta se ha presentado con gastroenteritis y ha pedido irse. Sus sustitutos han acudido a las 8.00 pero con síntomas de embriaguez por encontrarse la localidad en fiestas, así que la presidenta se ha quedado avisando de esa enfermedad.

En Arenas de San Pedro (Ávila) ha sucedido algo similar, un vocal ha acudido después de "habérsele hecho la noche muy larga", así que se ha tenido que quedar en la mesa la segunda persona que ha acudido a votar ya que la primera superaba la edad necesaria para estar en una mesa.

En La Ercina (León), un suplente se ha prestado a buscar a casa al titular porque se la habían "pegado las sábanas", algo que ha sucedido en otros pequeños municipios donde es más fácil conocer y localizar a los titulares de las mesas.

En La Alberca (Salamanca) faltaba el segundo vocal titular, y ha sido sustituido por el suplente del primer vocal. Cuando se han dado cuenta, han tenido que llamar al suplente del segundo vocal. Se ha constituido a las 9.15 y se cerrará a las 20.15 según ha decidido la Junta Electoral.

En Vega de Valcarce (León), Aranda de Duero (Burgos), Segovia, y dos colegios de Valladolid han aparecido pintadas, así que las juntas electorales han decidido borrarlas con celeridad.

En Valladolid había aparcado un vehículo con pintadas alusivas a las elecciones, y el dueño, que no tenía nada que ver con las pintadas, ha tenido que retirar dicho vehículo cuando ha sido informado por la Policía Nacional.

La jueza de paz de Cacabelos (León) ha dimitido recientemente y, al no haber todavía sustituto, será la Guardia Civil quien custodie las papeletas hasta que las recoja el juez de paz de Villafranca del Bierzo cuando vaya a depositarlas a la Subdelegación del Gobierno.

Barcones ha comentado que una persona en Burgos ha preguntado si podía votar por otra con un poder notarial, algo que no es posible. También ha habido algunos pequeños problemas de cobertura móvil en la provincia de Palencia, algo que se ha podido solventar antes de la hora requerida para la constitución de las mesas.

Una 'drag queen' acude con sus mejores galas como vocal

Una 'drag queen' ha acudido esta mañana con sus mejores galas y con un maquillaje especial para ser vocal en una de las mesas electorales constituidas en el colegio electoral Montserrat de Madrid, animando a través de sus redes sociales a disfrutar de "la fiesta de la democracia".

Con abundante maquillaje con colores azules, peluca azul y una vestimenta especial para la ocasión, la 'drag queen' Onyx ha dado con su presencia la nota de color durante estas primeras horas de la cita electoral.

"He llegado a la mesa. Casi no lo cuento que la alarma me ha traicionado pero he conseguido ser parte de la mesa electoral. Y ahora, todo el mundo a votar!", ha señalado Onyx en un tuit colgado en sus redes sociales, donde anima en un vídeo a todo el mundo a "disfrutar de la fiesta de la democracia".

López Miras asiste a una anciana que sufrió un mareo por el calor

El presidente en funciones del Gobierno murciano y líder del PP regional, Fernando López Miras, ha asistido a una mujer de avanzada edad que ha sufrido un "ataque" en su misma mesa de votación en el CEIP San José Alameda de los Tristes de Lorca (Murcia) debido al "calor y al agobio con la gente".

Así lo ha relatado en declaraciones tras ejercer su derecho a voto en una jornada en la que por el momento no ha tenido conocimiento de ninguna incidencia "como tal" más allá del de esta mujer, a la que, ha explicado, han tenido que sentar, tranquilizar y darle agua.

López Miras ha señalado que el mareo de esta persona se ha producido debido a "las circunstancias" de celebrar las elecciones un 23 de julio, en pleno verano. A su juicio, esta situación se ha producido "por el calor, por el agobio y por la gente" y porque "esta no era la mejor fecha para animar y alentar la participación de los españoles".

Para el presidente en funciones de Murcia, es una jornada electoral "atípica", con "altas temperaturas" y "mucha gente en mitad de las vacaciones o en desplazamientos de fin de semana".

Una mujer "muy alterada" coge una urna y la rompe

Una mujer "muy alterada" ha sido detenida tras acceder al colegio electoral en el municipio Berrocal de Salvatierra (Salamanca), coger una urna, tirarla contra el suelo y hacerla "añicos".

Según la información de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, recogida por Europa Press, los agentes de la Guardia Civil han procedido a su detención en el cuartel de la localidad de Guijuelo.

Ante lo ocurrido, la votación se ha visto interrumpida durante 15 minutos, tiempo en el que se han introducido las papeletas en una urna de repuesto, por lo que la apertura para ejercer el derecho a voto se prolongará 15 minutos.