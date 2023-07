¿Habrá Reggaeton Beach Festival? El Ayuntamiento de Madrid insiste en que "no se celebrará" y la promotora pide una reunión urgente

A menos de 48 horas de que comience el Reggaeton Beach Festival en Madrid todavía se desconoce si se llevará a cabo o no. El Ayuntamiento y la promotora continúan lanzándose la pelota y de momento no hay nada claro. Eso sí, la postura del consistorio es clara, "no se celebrará", por ello la empresa organizadora ha pedido una reunión urgente al no haber recibido ninguna comunicación oficial.

Tras la Junta de Gobierno celebrada este jueves, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha declarado que el festival "no se va a llevar a cabo" en el Iberdrola Music de Villaverde y ve "difícil" que entre hoy y mañana encuentren otro emplazamiento que reciba los permisos y expedientes pertinentes.

Sanz ha informado de que el promotor está presentando alegaciones después de la decisión adoptada ayer por el Ayuntamiento ante un "plan de movilidad incompleto, informes desfavorables de bomberos y por la comunicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) que traslada que desaconseja la celebración del evento".

Piden una reunión urgente

Por su parte, el organizador ha emitido un nuevo comunicado en el que reclama una "reunión de urgencia" con el Ayuntamiento y reitera que todavía no ha recibido una comunicación oficial por parte del consistorio.

En esta línea, ha criticado que no se haya producido esta comunicación que permita realizar las "alegaciones oportunas y garantizar la seguridad jurídica de toda la tramitación administrativa del evento, teniendo en cuenta las gravísimas consecuencias que puede provocar la suspensión de un evento de estas características, a todos los niveles".

La promotora considera que no se pueden trasladar los problemas que se presentaron durante el Mad Cool o el concierto de Harry Styles "para pretender justificar la denegación de este festival".

"Comparado con otros festivales anteriores como Mad Cool o el de Harry Stiles que reunieron más 65.000 personas diarias y que terminaban a las 02:00 horas, el RBF cuenta con un dispositivo de movilidad acorde a las 38.000 personas que deberían asistir al festival de reggaeton", ha asegurado la promotora, que ha destacado que esta cifra es "aproximadamente un 50% del publico asistente al Mad Cool".

"Por otro lado, el horario del RBF terminará a medianoche, lo que permitirá facilitar los horarios de utilización del transporte público y de toda la logística de las lanzaderas organizadas por el festival y en una horario que evitará las molestias vecinales al terminar a las doce de la noche, tal y vamos esta previsto en su programación", ha destacado.