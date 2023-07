Guillermo Fernández Vara se despide de la Asamblea de Extremadura

El expresidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE de Extremadura se despidió hoy de la Asamblea de la Extremadura, afirmando que hoy será su último discurso. Fernández Vara ha sido presidente autonómico durante 12 años, anteriormente fue consejero de Sanidad y hoy, ha dicho adiós a su trabajo parlamentario durante todo este tiempo.

Guillermo Fernández Vara ha sido en muchas ocasiones la voz del consenso, hoy día dice que "la política no se hace con muchos en la mesa" se hace trabajando, y es el legado que ha querido dejar al nuevo Gobierno que se conformará una vez que María Guardiola tomé posesión el próximo lunes 17 de julio.

En su discurso hoy, ha recordado a la actitud de la oposición parlamentaria que tuvo el primer ministro socialista portugués Antonio Costa durante la pandemia, cuando le desearon mucha suerte porque según afirmaron "su suerte es nuestra suerte", ese deseo ha tenido hoy este presidente socialista hacia María Guardiola, deseándole mucha suerte en su acción de gobierno, porque sus aciertos serán los aciertos para todos los extremeños. Cuando acabó el pleno de investidura, Fernández Vara y Guardiola, rivales a la presidencia de la Junta, se dieron un abrazo para dejar claro que la política no está reñida con el aprecio y afecto personal, ya lo ha dicho hoy Guillermo Fernández Vara, refiriéndose a Guardiola, "se por lo que estás pasando" y no es fácil "poner tu cara para que te la partan", así le brindó todo su afecto personal en esta nueva andadura.

Fue en ese momento cuando la Asamblea de Extremadura de forma unánime le brindó un aplauso al que hasta hoy ha sido presidente de Extremadura, en los tiempos más difíciles de la democracia reciente, y todos los grupos han coincidió en señalar "que se ha dejado la piel por Extremadura".

María Guardiola, del partido popular; Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura; y Angel Pelayo Gordillo, de Vox; han agradecido públicamente los años que Fernández Vara ha dedicado a Extremadura. Las palabras de María Guardiola, agradeciendo personalmente su involucración y sus desvelos por esta tierra en los años más difíciles son signos de que quizá en Extremadura la política se vive de otra manera.

Cuando Fernández Vara entró en política, su madre le pidió dos promesas, "la primera que no se me metiera con nadie, y la segunda que no se metiera en líos". Tal y cómo le ha dicho a Guardiola, la segunda no pudo cumplirla "porque la política es un lío", pero la primera la ha seguido a "raja tabla", le dio un consejo "cómo trates a los que están contigo cuando subas serán como te traten cuando bajes".

Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, afirmó que aunque hayan tenido desacuerdos, él es una persona querida en Extremadura, y eso es buen síntoma, afirmando seguidamente que ojalá todos los que hoy están en la Asamblea reciban el mismo cariño que él cuando dejen la política.

De la misma forma que Fernández Vara hace un tiempo fue el primero en levantarse en aplaudir a su rival político, José Antonio Monago, cuando dejó la primera línea de la política, hoy ha recibido todo el reconocimiento a su trabajo e implicación durante los años que ha estado al frente de Extremadura. Porque como bien ha dicho, con sus aciertos y errores, su único objetivo ha sido trabajar por la región.

Cómo hoy ha dicho este dirigente socialista, las personas y el afecto están por encima de las diferencias políticas, y quizá eso haga que aquí en esta tierra periférica se siga reconociendo la dedicación de las personas al servicio público.

